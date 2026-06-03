Gelişen teknolojiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarımız tamamen değişti. Günlük en küçük harcamalarda bile tercih edilen banka kartları, kullanıcılar farkında olmasa da ciddi bir finansal güvenlik açığı barındırıyor.

Tüketiciler, banka kartı kullandıklarında sadece o anki alışverişin ücretini ödediklerini düşünseler de, siber korsanlar için bu kartlar doğrudan kişilerin maaş ve birikim hesaplarına erişim sağlama riski taşıyor.

Uzmanlar, kredi kartlarının arkasında bankaların yasal güvenceleri ve sigorta kalkanları bulunurken, banka kartlarında yapılan usulsüz işlemlerde doğrudan tüketicinin kişisel nakit varlığının tehlikeye girdiğine dikkat çekiyor.

Finansal Tüketici uzmanları, kredi kartı ve banka kartı arasındaki temel güvenlik ve prosedür farkını şu sözlerle açıklıyor:

"Kredi kartınız kopyalandığında veya bilginiz dışında kullanıldığında harcanan tutar teknik olarak bankanın sağladığı kredidir. Şüpheli işlem bildiriminde bulunduğunuzda banka parayı bloke eder ve yasal inceleme süresince tüketici doğrudan bir mağduriyet yaşamaz. Ancak banka kartınız kopyalandığında, doğrudan banka hesabınızdaki nakit para çekilir. Banka inceleme başlatır fakat hukuki süreç tamamlanıp para hesaba iade edilene kadar tüketici ciddi bir nakit sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir."

KART KOPYALAMA VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Özellikle güvenliğinden emin olunmayan ATM'lerde, bazı akaryakıt istasyonlarında ve şifrelenmemiş internet sitelerinde yapılan banka kartı işlemleri siber suçlular için açık hedef oluşturuyor.

Siber güvenlik uzmanlarının paylaştığı güncel verilere göre, son dönemde kart kopyalama cihazları ve kötü amaçlı yazılımlar kanalıyla banka kartı bilgilerini ele geçirme vakalarında kayda değer bir artış gözleniyor.

Uzmanlar, banka kartlarının internet alışverişlerinde kullanılmasının barındırdığı risklerin altını çiziyor. Dijital dünyadaki zararlı yazılımlar, banka kartı şifresiyle birlikte tüm hesap detaylarını ele geçirerek siber sisteme sızabiliyor.

FİNANSAL GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sürekli banka kartı kullanan tüketicilerin finansal güvenliğini artırması gerektiğini belirten uzmanlar, şu korunma yöntemlerini öneriyor:

Sanal Kart Kullanımını Yaygınlaştırın: İnternet alışverişlerinizde asla ana hesabınıza bağlı fiziki banka kartını kullanmayın. Limitini anlık olarak kendiniz belirleyebileceğiniz bir "Sanal Kart" tanımlayın.

Hesaplarınızı Birbirinden Ayırın: Eğer mutlaka banka kartı kullanacaksanız, tüm birikiminizin durduğu ana hesaba bağlı kartı yanınızda taşımayın. Alışveriş için içinde sadece küçük miktarlar bulundurduğunuz ikinci bir vadesiz hesap açın.

Mobil Bildirimleri Aktif Hale Getirin: Bankacılık uygulamanızdan anlık işlem bildirimi özelliğini açın. Hesabınızda bilginiz dışında gerçekleşen en küçük hareketten bile anında haberdar olun.