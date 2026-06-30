Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (ShFE), emtia piyasalarındaki oynaklığı kontrol altına almak ve risk yönetimini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Borsadan yapılan resmi açıklamaya göre, 2 Temmuz 2026 günü piyasa kapanışının ardından gerçekleştirilecek takas işlemlerinden itibaren geçerli olmak üzere çok sayıda vadeli işlem sözleşmesinde günlük fiyat limitleri ve işlem teminatı gereksinimleri yeniden ayarlanacak.

GENİŞ KAPSAMLI EMTİA DÜZENLEMESİ

Finansal haber platformu Jin10 tarafından aktarılan bilgilere göre, borsanın yayımladığı yeni düzenleme duyurusu; altın, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, alümin, nikel ve paslanmaz çelik vadeli işlem sözleşmelerini kapsıyor. Yapılan bu değişikliklerle birlikte borsa, piyasa istikrarını korumayı hedefliyor.

ALTIN VADELİ İŞLEMLERİNDE YENİ ORANLAR

SHFE'nin açıklamasına göre 2 Temmuz 2026 Perşembe günü takas işlemlerinin başlamasıyla birlikte AU2607-AU2704 vadeli altın kontratlarında günlük fiyat hareket limiti önceki uzlaşma fiyatına göre ± yüzde 14 olarak uygulanacak. Korunma (hedge) amaçlı işlemlerde teminat oranı yüzde 15, genel pozisyonlarda ise yüzde 16 olacak.

TEMEL METALLERDE ORAN EŞİTLENDİ

Bakır, alüminyum, çinko, kurşun ve alümin vadeli işlem sözleşmelerinde oranlar benzer seviyelerde eşitlendi.

Bakır (CU), Alüminyum (AL), Çinko (ZN), Kurşun (PB) ve Alümin (AO) sözleşmelerinde (2607 ila 2702 arasındaki vadeler için): günlük fiyat limiti yüzde 9; hedging teminatı yüzde 10; genel pozisyon teminatı yüzde 11 olarak belirlendi.

NİKEL VE PASLANMAZ ÇELİKTE SON DURUM

Nikel ve paslanmaz çelik piyasalarına yönelik de yeni limitler devreye alınıyor.

Nikel Vadeli İşlemleri (NI2607, NI2608, NI2609, NI2610, NI2611, NI2612, NI2701, NI2702 ve NI2703):

Günlük fiyat limiti %10, hedging teminatı %11 ve genel pozisyon teminatı %12 olarak belirlendi.

Paslanmaz Çelik Vadeli İşlemleri (SS2607, SS2608, SS2609, SS2610, SS2611, SS2612, SS2701 ve SS2702):