Başkalarının sizi eleştirdiği bazı davranışlar, aslında düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir. Araştırmalar, sıkılmak, sık sık küfür etmek ve gece geç saatlere kadar uyanık kalmak gibi 3 alışkanlığın belirli bilişsel becerilerle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor.

Çabuk sıkılmak

Sürekli aynı işleri yapmaktan sıkılıyor veya kolay görevlerde dikkatinizi kaybediyorsanız bunun bir nedeni olabilir. Bazı araştırmacılar, zihinsel açıdan daha fazla uyarılmaya ihtiyaç duyan kişilerin tekrarlayan ve zorlayıcı olmayan işlerde daha çabuk sıkılabildiğini belirtiyor.

Bu konuda araştırma sonuçları kesin değil. Yaklaşık 2 bin 900 Alman üçüncü sınıf öğrencisinin incelendiği 2022 tarihli bir araştırma, genel bilişsel yetenek ile sıkılma arasında neredeyse hiçbir bağlantı bulamadı. Buna karşılık, öğrencilerin bir konuya duyduğu ilginin sıkılma üzerinde çok daha etkili olduğu görüldü.

Öte yandan, düşünmekten keyif alan kişilerin zihinsel olarak kendilerini sürekli meşgul edecek uğraşlar aradığı biliniyor. Bu nedenle sıradan bir işte bile ilginç bir ayrıntı bulmaya çalışabiliyorlar.

Sık sık küfür etmek

Küfür etmek çoğu zaman sınırlı kelime dağarcığının veya kendini düzgün ifade edememenin işareti olarak görülüyor, ancak bilimsel bulgular bu yaygın düşünceyi sorguluyor.

2015 yılında Language Sciences dergisinde yayımlanan bir araştırmada, bir dakika içinde daha fazla küfürlü kelime üretebilen kişilerin, küfür içermeyen kelimeleri bulma konusunda da başarılı olduğu görüldü.

Bu sonuç, küfür kullanımının mutlaka yetersiz bir kelime dağarcığına işaret etmediğini ortaya koyuyor. Aksine, küfürlü kelimeleri akıcı biçimde kullanabilmek, kişinin genel sözel ifade becerisiyle bağlantılı olabiliyor.

Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak

Gece geç saatlerde uyumayı tercih edenler, bilişsel beceriler açısından da dikkat çekiyor. Imperial College London tarafından 2024 yılında yapılan bir araştırmada, gece kuşları ile erken kalkan kişilerin bilişsel test sonuçları karşılaştırıldı.

British Biobank verilerinden yararlanılan araştırmaya 26 binden fazla kişi katıldı. Sonuçlara göre gece geç saatlerde aktif olanlar, iki ayrı bilişsel testte erken kalkanlardan sırasıyla yüzde 13,5 ve yüzde 7,5 daha yüksek puan aldı.

Orta kronotipe sahip, yani ne belirgin biçimde gece kuşu ne de erken kalkan olan kişiler de aynı testlerde erken kalkanlardan yüzde 10,6 ve yüzde 6,3 daha yüksek sonuç elde etti.

Bu bulgular, gece geç saatlere kadar uyanık kalmanın tek başına daha zeki olmak anlamına gelmediğini gösterse de uyku düzeni ile bilişsel performans arasında dikkat çekici bir ilişki olabileceğine işaret ediyor.

3 alışkanlık da tek başına zekâ göstergesi değil. Ancak araştırmalar, günlük hayatta kusur olarak görülen bazı davranışların arkasında farklı bilişsel özelliklerin bulunabileceğini ortaya koyuyor.