Olay, Deliktaş köyünde meydana geldi. Bedensel engelli Mustafa Gürsul, akülü tekerlekli sandalyesiyle evine döndüğü sırada, yol kenarında yakılmış çalı ve kuru ağaç dallarının kor haline geldiğini fark edemedi.
SANDALYESİ TUTUŞTU, YANARAK CAN VERDİ
Yanık kömürlerin yakınından geçen Gürsul'un akülü sandalyesi tutuştu. Gürsul, olay yerinde yaşamını yitirdi.
AİLE KÖPEĞİN PEŞİNDE GİTTİ
Gürsul'un yanında bulunan çoban köpeğinin eve tek başına dönmesi üzerine ailesi şüphelendi. Köpeğin havlamasıyla dikkat çeken aile, köpeğin peşinden giderek Mustafa Gürsul'un cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gürsul'un cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edilen Gürsul'un cenazesi, köydeki camide kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta toprağa verildi.