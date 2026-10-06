İlişkilerde, iş hayatında veya sosyal çevremizde bazen ne yaparsak yapalım her zaman haksız çıktığımızı hissederiz. Karşımızdaki kişi açıkça hatalı olsa bile, bir bakmışız ki kendimizi ondan özür dilerken buluruz. Psikolojide "kronik kurban rolü oynama" (vulnerability-based manipulation) olarak adlandırılan bu durum, manipülatörlerin en güçlü silahlarından biridir.

Sorumluluktan kaçmak, ilgi odağı olmak ve partnerini/çevresini suçlu hissettirmek için adeta bir mağduriyet zırhına bürünürler. Eğer hayatınızdaki kişinin sizi manipüle ettiğinden şüpheleniyorsanız, maskelerini düşürmenin tam zamanı.

İşte sürekli kurban rolü oynayan manipülatörlerin en sık arkasına saklandığı 5 popüler yalan:

1. "Her şey benim suçum zaten, vur bana!"

Bu cümle, sağlıklı bir sorumluluk alma ifadesi değil, tam aksine konuyu kapatma ve sizi suçlu hissettirme taktiğidir. Gerçek bir tartışma anında hatalarını somut olarak konuşmak istediğinizde, abartılı bir kabullenişle "Tamam, dünyadaki her kötü şeyin sebebi benim!", "En berbat insan benim, rahatladın mı?" gibi savunmalara geçerler.

Gizli Amaç: Sizi "Hayır canım, o kadar da değil" diyerek onu teselli etmek zorunda bırakmak ve konunun özünü tartıştırmamaktır.

2. "Ben sana sadece iyilik yapmaya çalışmıştım."

Manipülatörler sınırlarınızı ihlal ettiklerinde, istemediğiniz kararlar aldıklarında veya hayatınıza müdahale ettiklerinde hemen bu yalana sığınırlar. Niyetlerinin ne kadar "saf ve temiz" olduğunu vurgulayarak, sizin verdiğiniz haklı tepkiyi "iyilik bilmezlik" ve "nankörlük" olarak yaftalarlar.

Gizli Amaç: Yaptıkları hatanın arkasındaki bencilce motivasyonu gizlemek ve sizi haksız bir minnet borcu altında ezmektir.

3. "Asla öyle bir şey söylemedim, sen yanlış hatırlıyorsun."

Psikolojide gaslighting olarak bilinen bu taktik, kurban rolü oynayanların en sık başvurduğu hafıza oyunudur. Aranızda geçen bir konuşmayı, verdikleri bir sözü veya yaptıkları bir saygısızlığı tamamen inkar ederler. Hatta o kadar emin konuşurlar ki bir süre sonra kendi akıl sağlığınızdan ve hafızanızdan şüphe etmeye başlarsınız.

Gizli Amaç: Sizin algılarınızı bozarak kendi gerçekliklerine boyun eğdirmeniz ve savunma mekanizmanızı çökertmektir.

4. "Herkes bana karşı, kimse beni anlamıyor."

Bu manipülatörler için dünya, kendilerine karşı kurulmuş devasa bir komplo merkezidir. İş yerindeki şefleri, eski sevgilileri, aileleri ve hatta arkadaşları her zaman onlara haksızlık yapmıştır. Kendilerinin tamamen kusursuz olduğunu ama şanssızlıklar ya da "kötü niyetli insanlar" yüzünden hep kaybettiklerini iddia ederler.

Gizli Amaç: Kendi başarısızlıklarının ve hatalarının sorumluluğunu dış dünyaya yüklemek; sizden sürekli bir "koruyucu/kurtarıcı" rolü talep etmektir.

5. "Beni gerçekten sevseydin, bunu bana yapmazdın."

İsteklerini yaptırmak veya sınırlarınızı esnetmek için sevgiyi bir şantaj malzemesi olarak kullanırlar. Kendi bencil taleplerine "hayır" dediğiniz anda, bu durum sizin sevgisizliğinizin veya acımasızlığınızın bir kanıtı haline getirilir. "Senin yüzünden bu haldeyim", "Beni sevdiğini sanmıştım" gibi ajitasyonlarla sizi suçluluk duygusuna boğarlar.

Gizli Amaç: Sizi suçluluk psikolojisine sokarak kendi isteklerini zorla kabul ettirmek ve ilişkinin kontrolünü tamamen ellerinde tutmaktır.