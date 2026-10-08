Kanada’nın Yeni İskoçya eyaletinin 300 kilometre güneydoğusunda, Atlantik Okyanusu üzerinde yer alan Sable Island, sürekli değişen coğrafi yapısı ve tarihi özellikleriyle dikkat çekiyor.

FIRTINALAR ADANIN KONUMUNU VE ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Sable Island'ın yüzey alanı, kumluk yapısı ve şiddetli fırtına dalgaları nedeniyle sabit kalmıyor. Hilal şeklindeki alçak kara parçasının sadece sınırları değil, okyanustaki konumu da rüzgar ve dalgaların etkisiyle zaman içinde kayma gösteriyor. Bu durum adanın net ölçülerinin tespit edilmesini zorlaştırıyor.

350'DEN FAZLA GEMİ KAZASI YAŞANDI

Adı Fransızca 'kum' kelimesinden gelen adanın çevresi, 16. yüzyıldan bu yana denizciler için en tehlikeli rotalardan biri olarak biliniyor. Bölgedeki sığlıklar ile yoğun sis, yüzyıllar boyunca yüzlerce seyir kazasına ve gemilerin karaya oturmasına neden oldu. Kayıtlara göre adanın etrafında yaklaşık 350 gemi enkazı bulunuyor.

GİRİŞLER İZNE TABİ VE 1 GÜN KALINABİLİYOR

Ulusal doğa koruma alanı statüsündeki ada, genel turizm ziyaretlerine kapalı tutuluyor. Bölgeye seyahat etmek isteyen kişilerin Kanada hükümetinden özel izin alması gerekiyor. Düzenlemeler kapsamında adada kalış süresi 1 gün ile sınırlandırılırken, bölgede yalnızca mevsimsel olarak sayısı değişen az sayıda araştırmacı ve gözlemci ikamet ediyor.

AĞAÇ YETİŞMİYOR: YABAN ATLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Adanın ekosistemi elverişsiz iklim koşulları sebebiyle sınırlı bir bitki örtüsüne sahip. Geçmişteki ağaç dikme girişimlerinin başarısız olduğu adada yalnızca traplar, yaban gülleri ve bir tatlı su gölü yer alıyor. Yüzyıllar önce adaya getirilen ve günümüzde bölgenin simgesi haline gelen yaban atları ile fok koloni grupları, adadaki doğal yaşamı sürdürüyor.