Afrika ülkesi Uganda’da medya özgürlüğüne yönelik sert bir askeri müdahale gerçekleşti. Ülkeyi 1986 yılından bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı olan Muhoozi Kainerugaba, "Özgür basına inanmıyorum" diyerek ülkenin en köklü ve en büyük bağımsız iki medya organını kapattı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, basının "devrimin kadroları" tarafından yönlendirilmesi gerektiğini savunan Kainerugaba, Kenya merkezli "Nation Media Group" holdingine ait Daily Monitor gazetesi ve NTV Uganda televizyonunun kendi izni olmadan yeniden açılmayacağını duyurdu.

Kapatma emrinin ardından Uganda ordusu jet hızıyla harekete geçerek medya kuruluşlarının başkent Kampala'daki binalarını kuşattı ve çalışanların giriş çıkışlarını engelledi. Herhangi bir resmi gerekçe gösterilmeden yapılan bu müdahaleyle holdinge bağlı tüm radyo ve televizyon kanallarının yayınları tamamen karartıldı. Darbe niteliğindeki bu sansür karşısında Uganda Hükümet Sözcüsü Alan Kasujja sessizliğini korurken, uluslararası haber ajanslarının yorum talepleri de yanıtsız kaldı.

ÇATLAK GENERAL SÜREKLİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR

Babasının ardından ülkenin bir sonraki lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Kainerugaba, daha önce de sosyal medya üzerinden savurduğu şiddet içerikli tehditlerle dünya kamuoyunun tepkisini çekmişti.

"X (Twitter) Generali" olarak da anılan Kainerugaba, son olarak Türkiye'yi ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef alan absürt tehditleriyle dünya gündemine oturmuştu.

MELONİ'YLE 100 İNEK KARŞILIĞINDA EVLENMEK İSTEDİ

General Kainerugaba, Türkiye'den Somali'deki askeri varlıkları gerekçesiyle 1 milyar dolar tazminat ve kendisine eş olarak "ülkenin en güzel kadınını" talep etmişti.

İsteklerinin yerine getirilmemesi halinde Türk Hava Yolları’na hava sahasını kapatacağını ve Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi’ni sınır dışı edeceğini söyleyerek açıkça tehditler savurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye ise evlilik teklifi karşılığında "100 damızlık inek" çeyiz vaat eden Ugandalı general, bu teklifin reddedilmesi durumunda başkent Roma'yı işgal etmekle tehdit ederek akılalmaz bir skandala daha imza attı.