Hemen her gün spor salonuna gidiyor, yediklerinize dikkat ediyor ama aynaya baktığınızda o inatçı karın yağlarından bir türlü kurtulamadığınızı mı görüyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Birçok insan büyük fedakarlıklar yapmasına rağmen bel çevresini inceltmekte zorlanıyor.

Uzmanlara göre bu durumun sebebi büyük hatalar değil, günlük hayatın koşturmacası içinde "sağlıklı" sandığımız ya da hiç fark etmediğimiz bazı küçük alışkanlıklar. Zamanla biriken bu görünmez faktörler, vücudun özellikle göbek bölgesinde yağ depolamasını tetikliyor.

KARIN YAĞLARI BU YÜZDEN GİTMİYOR OLABİLİR

Karın bölgesindeki yağlar ve simit olarak adlandırılan yan bölgeler bir türlü erimediğine sporu ya da diyet yanlış şekilde uyguladığınızı düşünebilirsiniz. Ancak doğru ve sağlıklı kilo vermenin önündeki tek engeller bunlar değildir. Kilo vermeye yardımcı olan bazı alışkanlıklar yanlış uygulandığında sonuç daha göbekli ve yağlı görünmek olabiliyor. Bu alışkanlıkları devam ettirmek göbek yağlarının bir türlü erimemesinin nedeni olarak karşımıza çıkıyor. İşte yanlış yapıyor olabilecekleriniz:

YANLIŞ YAĞ SEÇİMİ VE KISITLAMAYI ABARTMAK

Kilo vermek uğruna yağı tamamen hayatından çıkaranlar büyük bir tuzağa düşüyor. Vücudun yağ yakabilmesi için sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. İşlenmiş gıdalardaki trans yağlar karın bölgesini kalınlaştırırken; zeytinyağı, avokado, somon ve kuruyemiş gibi faydalı yağlar tam tersine metabolizmayı destekleyerek göbek eritmeye yardımcı olur.

MASUM SANILAN KARBONHİDRATLAR

Diyet ürünlerin birçoğunda veya beyaz un, şeker gibi rafine karbonhidratlarda glisemik indeks çok yüksektir. Bu besinler kan şekerinizi bir anda zirveye çıkarıp ardından hızla düşürür. Sonuç? Aniden bozulan insülin dengesi ve doğrudan göbek bölgesine gönderilen yağ depoları! Çözüm ise yulaf, karabuğday ve tam tahıllar gibi kompleks karbonhidratlara şans vermek.

TABAĞI SADECCE YEŞİLLİK DOLDURMAK

Sebze yemek harika bir alışkanlık ancak sadece marul ve salatalığa sığınmak eksik kalabilir. Metabolik dengeyi korumak ve hücre iltihabını önlemek için vücudun farklı antioksidanlara ihtiyacı vardır. Havuç, kapya biber, mor lahana gibi kırmızı, turuncu ve sarı sebzeleri tabağınıza ekleyerek gökkuşağı beslenmesini uygulamalısınız.

GİZLİ TUZ TUZAĞI

Bazen göbek sandığımız şey aslında sadece yerleşik bir ödemdir. Aşırı sodyum (tuz) tüketimi, vücudun suyu hapsetmesine neden olur. Özellikle paketli gıdalar, hazır soslar ve dışarıda yenen yemeklerdeki gizli tuz, karın bölgesinde kronik bir şişkinlik ve kalınlık görüntüsü yaratır.

VÜCUDUN SESSİZ ÇIĞLIĞI: MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

Magnezyum, vücutta 300'den fazla enzimatik reaksiyonda, özellikle de kan şekeri ve insülin metabolizmasında rol oynar. Eğer vücudunuzda magnezyum eksikse, tatlı krizleriniz artar, hücreleriniz enerjiyi doğru kullanamaz ve yağ depolama eğilimi tırmanır. Kakao, kabak çekirdeği ve ıspanak iyi birer magnezyum kaynağıdır.

SOSYAL İÇİCİLİĞİN GÖRÜNMEZ BEDELİ

Alkol sadece yüksek kalori barındırmakla kalmaz; vücuda girdiğinde karaciğer önceliği alkolü yakmaya verir. Bu durum, o sırada yediğiniz yemeklerin ve vücuttaki mevcut yağların yakımını tamamen durdurur. "Bira göbeği" terimi boşuna literatüre girmemiştir; alkol metabolizmayı doğrudan karın bölgesinde yağlanmaya programlar.

EN TEHLİKELİ İKİLİ AÇIKLANDI

Ne kadar iyi beslenirseniz beslenin, eğer stresliyseniz vücudunuz yoğun miktarda kortizol hormonu salgılar. Kortizol, evrimsel olarak vücuda "Savaş başlıyor, enerjiyi en kolay yer olan göbek çevresinde depola!" talimatı verir.

Buna bir de yetersiz uyku (6 saatten az) eklendiğinde, açlık hormonu ghrelin tavan yapar, tokluk hormonu leptin ise dibe vurur. Ertesi gün kendinizi sürekli karbonhidrat aşerirken bulursunuz.