Son kullanma tarihi geçen banka kartlarını imha etmek amacıyla makasla kesme alışkanlığı, yeni nesil kart teknolojileriyle birlikte hem sağlık hem de çevre açısından ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kartların bütün halde geri dönüşüme kazandırılması gerektiğine dikkat çekti.

KİMYASAL RİSK VE ZEHİRLİ GAZ TEHDİDİ

Özellikle dinamik güvenlik koduna (CVV) ve e-kağıt ekrana sahip yeni nesil banka kartlarında, kalınlığı 0,5 milimetrenin altında micro lityum bataryalar yer alıyor.

Fransız mühendis Claire Deilhes’in 2020 yılında tamamladığı doktora tezinde detaylandırılan bu yapı, mekanik olarak kesildiğinde hücrelerde anında kısa devreye ve termal tepkimeye yol açabiliyor. Kesim sırasında açığa çıkan hidrojen florür gazı; göz, cilt veya solunum yolundaki nemle temas ettiğinde yüksek derecede zehirli ve aşındırıcı bir madde olan florhidrik aside dönüşerek sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

DEĞERLİ METALLER ÇÖP OLUYOR

Banka kartları; barındırdıkları NFC anteni, mikro batarya ve çipler nedeniyle Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) kategorisinde değerlendiriliyor. Kartların bünyesinde altın, paladyum, gümüş ve bakır gibi değerli metaller bulunuyor.

Kartlar küçük parçalara bölündüğünde, bu değerli malzemeler de ufalanarak geri dönüşüm tesislerindeki ayrıştırma eleklerinden kayboluyor. Yeniden işlenemeyen parçalar incelenemeyip yakıldığı veya toprağa gömüldüğü için hem kaynak israfı yaşanıyor hem de çevre kirliliği tetikleniyor. Geri dönüşüm sektör temsilcileri, plastik ile değerli metallerin doğru ayrıştırılabilmesi adına kartların tek parça halinde teslim edilmesini talep ediyor.

VERİ ÇALINMA KORKUSU TEKNİK OLARAK GEÇERSİZ

Kartı bütün halde atmanın güvenlik riski yaratacağı yönündeki endişelerin günümüzde teknik bir karşılığı bulunmuyor. Güvenlik uzmanları, son kullanma tarihi dolan veya banka sistemi üzerinden iptal edilen kartların tamamen işlevsiz hale geldiğini belirtti. Ayrıca mobil cihazlarda kullanılan güçlü kimlik doğrulama katmanları ve güvenlik protokolleri, olası dolandırıcılık risklerini minimuma indiriyor.