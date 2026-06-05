Boşanma sonrası süresiz nafaka uygulamasına ilişkin yıllardır devam eden tartışmalarda kritik eşik aşıldı. Anayasa Mahkemesi, yoksulluk nafakasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesini iptal ederek yeni bir dönemin kapısını araladı. Mahkeme, yeni yasal düzenlemenin hazırlanması için 9 aylık süre verirken, evlilik süresi ve hakim takdirinin daha belirleyici olacağı yeni model üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Karar, özellikle yıllardır yüksek nafaka yükümlülükleriyle gündeme gelen ünlü isimlerin yaşadığı süreçleri yeniden hatırlattı.

ÜNLÜ İSİMLER NAFAKA TARTIŞMALARININ GÜNDEMİNDEYDİ

Kararın ardından kamuoyunda yüksek nafaka ödemeleriyle sık sık gündeme gelen ünlü isimler yeniden konuşulmaya başlandı.

SERDAR ORAÇ'IN NAFAKA KRİZİ GÜNDEM OLMUŞTU

Şarkıcı Serdar Ortaç, 2019 yılında boşandığı Chloe Loughnan'a toplamda yaklaşık 700 bin TL nafaka ve tazminat ödemesi yaptı. Ödemelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle taraflar arasında icra süreci yaşanmış, Loughnan alacaklarını tahsil etmek için haciz yoluna başvurmuştu.

CEM YILMAZ MİLYON DOLARLIK ÖDEME YAPTI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın boşanma sürecinde oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödediği, eski eşi Ahu Yağtu'ya ise 500 bin dolar tazminat verdiği kamuoyuna yansımıştı.

Yılmaz'ın ayrıca eski eşine lüks bir otomobil verdiği, Şişli ve Sarıyer'de bulunan dairelerini devrettiği ve İstinye'deki iki evinin kira gelirini de bıraktığı iddia edilmişti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN BOŞANMASI UZUN SÜRE KONUŞULDU

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un boşanması da Türkiye'nin en dikkat çeken davaları arasında yer aldı. İddialara göre Coşkun'a 4 milyon dolar tazminat ödenirken, Bodrum'da bir ev, milyonlarca lira değerindeki gayrimenkuller ve çocukları adına çeşitli mülkler tahsis edildi. Erbil'in ayrıca oğlu Ali Sadi için aylık 10 bin dolar nafaka ödediği belirtiliyor.

NAFAKA YÜZÜNDEN HAPİS CEZASI ALDI

Oyuncu Burak Sergen de nafaka nedeniyle yaşadığı sıkıntıları kamuoyuyla paylaşmıştı. 2018 yılında boşandığı Işıl Sergen ile nafaka davası devam ederken, nafaka ödemelerini gerçekleştiremediği için üç ay hapis cezası aldığını açıklayan oyuncu, yaşadığı mağduriyeti sık sık dile getirmişti.

Sergen, boşanma sürecinde birçok mal varlığının haczedildiğini ve çocuğunun iyi şartlarda yaşaması için protokolü kabul ettiğini ifade etmişti.

AYŞE TOLGA'NIN TALEBİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Oyuncu Ayşe Tolga, 2013 yılında boşandığı iş insanı Marsel Eskinazi'ye karşı nafaka artırımı davası açmıştı. Tolga, 2023 yılında açtığı davada aylık 3 bin lira olan nafakanın 175 bin liraya yükseltilmesini talep ederek gündem olmuştu.

DANİLO ZANNA İÇİN AYLIK 90 BİN LİRA YÜKÜMLÜLÜK

İtalyan şef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'in açtığı dava sonucunda mahkeme, Zanna'nın aylık 60 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Ayrıca çiftin oğlu Zeno için de aylık 30 bin lira iştirak nafakası ödemesi hükme bağlandı.

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından yaklaşık 10 milyon TL tazminat ve aylık 125 bin lira nafaka ödemeyi kabul ettiği yönündeki haberler uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

CANER ERKİN ASENA ATALAY DAVASI HALA HAFIZALARDA

Türkiye'nin en çok konuşulan boşanma süreçlerinden biri de Caner Erkin ve Asena Atalay arasında yaşandı. Atalay, oğlunun eğitim, sağlık ve yaşam giderleri için yüz binlerce liralık nafaka talebinde bulunmuş, mahkeme sonunda Erkin'in aylık 3 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.

EMİNA JAHOVİC EV SATTIRDI

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in boşanmasında ise çiftin Beykoz'daki evinin satılması ve elde edilen gelirin büyük bölümünün Jahovic'e verilmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca çocukların eğitimi için önemli bir bütçe ayrılmış ve Sandal'ın eski eşine ev satın alması da protokole dahil edilmişti.

Türkiye'de uzun yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasıyla ilgili önemli bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi, boşanma sonrası yoksulluk nafakası verilmesini düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesini iptal etti. Böylece süresiz nafaka uygulamasının yeniden düzenlenmesinin önü açıldı.

Mahkeme, yeni yasal çerçevenin oluşturulması için yasama organına 9 aylık süre tanıdı. Hazırlanacak yeni düzenlemede evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu ve hakimin takdir yetkisinin daha belirleyici olması bekleniyor.