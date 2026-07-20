Amerika Birleşik Devletleri, F, J ve I vize türlerinde yıllardır uygulanan esnek kalış süresi modelini resmi olarak yürürlükten kaldırdı. 17 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan karar doğrultusunda 15 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme, vize belgelerinde süresiz kullanım dönemini tamamen bitiriyor.

HANGİ VİZE KATEGORİLERİ VE SÜRELER KAPSAMDA?

Yeni kurallar doğrultusunda vize türlerine göre getirilen üst sınırlar ve kullanım kısıtlamaları belirlendi:

F Vizesi (Uluslararası Öğrenciler): ABD'de eğitim gören öğrenciler için maksimum kalış süresi en fazla dört yıl ile sınırlandırıldı. Eğitim tamamlandıktan sonra ülkeden ayrılmak veya statü değiştirmek için verilen hazırlık süresi ise 60 günden 30 güne düşürüldü.

J Vizesi (Değişim Ziyaretçileri): Kültürel değişim programı katılımcıları için kalış süresi en fazla dört yıl olarak belirlendi. Süre uzatımı otomatik gerçekleşmeyecek.

I Vizesi (Basın Mensupları): Gazeteciler ve medya çalışanları için kabul süresi 240 gün ile sınırlandırıldı. Çin Halk Cumhuriyeti pasaportu taşıyan basın mensupları için bu süre 90 gün olarak uygulanacak.

EĞİTİM PROGRAMLARINDA HANGİ YENİ KISITLAMALAR UYGULANACAK?

Düzenleme, dil eğitimi alan öğrencileri ve akademik program değişikliklerini de kapsıyor. Dil eğitimi programlarına katılan yabancılar ülkede tatil süreleri dahil en fazla 24 ay kalabilecek.

Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin bölüm veya üniversite değiştirme esnekliği daraltıldı. Lisansüstü öğrencilerinin kurum değiştirebilmesi için yalnızca belgelenebilir ciddi veya öngörülemeyen mazeretler şart koşulacak.

SÜREYİ UZATMAK İSTEYENLER NE YAPACAK?

Belirlenen sürelerin ötesinde kalması gereken kişilerin doğrudan ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'ne (USCIS) resmi uzatma başvurusunda bulunması veya ülkeden çıkış yaparak yeniden vize alması gerekecek.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, kararın gerekçesi olarak ülkeye giren yabancı sayısındaki artışı gösterdi. Verilere göre 2024 yılında 1,8 milyondan fazla öğrenci, 500 binden fazla değişim ziyaretçisi ve 37 bin 300 medya mensubu ABD'ye giriş yaptı. Bakanlık, bu yoğunluğun denetim ve izleme süreçlerinde güvenlik riskleri oluşturduğunu kaydetti.