Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski A Milli Takım oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu eski temsilcilerinden Süreyya Özkefe'nin 86 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Özkefe'nin naaşı yarın ikindi namazını müteakip Eskişehir Odunpazarı Alaaddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Esentepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Özkefe, 9'u A Milli Takım, 1'i B Milli Takım, 1'i Ümit Milli Takım ve 7'si de U18 Milli Takımı olmak üzere toplam 18 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı terletti.

Süreyya Özkefe, kariyeri boyunca Beşiktaş ve Eskişehirspor'un yanı sıra Eskişehir Işıkspor, Eskişehir Şekerspor ile Ankara Demirspor kulüplerinde oynadı ve 2 kez Süper Lig Şampiyonluğu, 1 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluğu yaşadı.