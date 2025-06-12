Zayıfladıktan sonra yeni görüntüsüyle bir dönem sosyal medyada çok tartışılan Aziz Yıldırım'ın kuzeni Süreyya Yalçın yaşadığı Miami'den geçen ocak ayında Türkiye'ye dönmüştü.
Lüks yaşantısıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik isim şu sıralar iş insanı eşi Ozan Baran ile Bodrum'da tatil yapıyor.
Yalçın önceki gün beklenmedik bir şokla karşı karşıya kaldı.
Türkbükü'nde demirli olan 30 milyonluk lüks botu, etkili olan fırtınada büyük hasar aldı. Fırtınanın etkisiyle su alan botun birçok aksamı arızalandı.
Yalçın'ın üç motorlu lüks botunun tamir sürecinin zaman alacağı belirtildi.