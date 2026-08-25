ABD, Suriye'yi "Teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkararak Şam ile ilişkilerinde tarihi bir adım attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, iki yıl önce Suriye'de o zaman 'Ebu Muhammed el Colani' ismini kullanan Ahmed el Şara yönetiminde, Beşar Esad yönetimini deviren İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş-Şam'ı (HTŞ) da "Küresel terörist örgüt" listesinden çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'yi listeden çıkarmak istediğini 8 Temmuz'da Kongre'ye bildirmişti.

45 günlük resmi inceleme süresinin sona ermesiyle karar resmileşerek 24 Ağustos'ta ABD Hazine Bakanlığı tarafından duyuruldu.

SURİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK KARAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bu adım Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrarı artıracak ek yatırımların önünü açacaktır" açıklamasını yaptı.

Suriye'de geçiş yönetiminin Devlet Başkanı Ahmed Şara, Trump'a teşekkür ederek, "Suriye bugün üzerinden kara bir lekeyi kaldırıyor, acı geçmişinin bir sayfasını kendi elleriyle yırtıp atıyor ve kalkınma, imar ve inşa alanına doğru yelken açıyor" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bu adımla "Suriye'de refaha giden yolun açılacağını" belirterek, kararın "Suriye'deki özel sektör yatırımlarının önündeki son büyük engelleri de kaldırdığını, Suriye'nin ekonomik toparlanması ve uluslararası sistemle entegrasyonunun önünü açtığını" belirtti.

"Teröre destek veren ülkeler" listesinde olmak, Suriye'nin uluslararası mali sisteme ve ABD finans sistemine erişimini olumsuz etkiliyor, ülkenin yabancı yatırım çekmesini zorlaştırıyordu.

SURİYE İÇİN 'TARİHİ DÖNÜM NOKTASI'

Suriye'de geçiş dönemi yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Washington'ın kararının "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu söyleyerek, kararın "yeni Suriye'nin uluslararası barış ve güvenliğe olan bağlılığını yansıttığını" belirtti.

Suriye 1979'dan beri ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinde bulunuyordu. Washington, dönemin Suriye lideri Hafız Esad'ı militan gruplara destek vermekle suçlayarak ülkeyi listeye almış ve ekonomik yaptırımları devreye sokmuştu.

Son kararın ardından ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde sadece İran, Küba ve Kuzey Kore kaldı.