Ahmet el Şaraa'nın yönettiği Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, Suriye'nin batısındaki kıyı şehirleri Tartus ve Lazkiye'de Esad Rejimi askerlerinin yönettiği silahlı militan grup "Sahil Kalkanı Tugayı" ile yoğun çatışmalar yaşıyor.

Dün akşamdan beri devam eden ve yaklaşık 4 gün önce başlayan Alevi protestolarından sonra patlak veren çatışmalar, Sahil Kalkanı Tugayı'na bağlı militanların Suriye sahil bölgesinde Suriye güvenlik güçlerini pusuya düşürmesiyle başladı.

Onlarca militan ve Suriye güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin tam sayısı henüz bilinmiyor. Devam eden çatışmalar sonucu sayının artması bekleniyor. Bu esnada Sahil Kalkanı Tugayı'na bağlı militanlar, Suriye güvenlik güçleri askerlerini rehin aldıkları videoları paylaştı.

Suriye güvenlik güçleri, Esad rejimi askerlerinden oluşan militan örgüte karşı sahil şeridi boyunca geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyona Deyrizor'dan gelerek Hama'ya konuşlanan Suriye güvenlik güçleri de destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir konvoyun da Suriye sınırında hareket ettiği. Suriye hükümeti, militanları silah bırakmaya ve "son hatalarını yapmamaya" çağırdı.

ÜLKENİN BATISINDA SİLAHLAR DURMUYOR

Suriye hükümeti, çatışmalar sebebiyle Lazkiye ve Tartus'ta 12 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan etti. Geniş bir tarama operasyonu başlatan Suriye hükümeti, Esad rejimine sadık militan grubun üst düzey üyeleri için arama başlattı. En az iki üst düzey üye etkisiz hale getirildi.

Humus ve Hama'da, Sahil Kalkanı Tugay'ın eylemleri protesto edildi. Humus'ta da saldırılarda bulunan militan grubun şehirdeki protestoculara ateş açtığı aktarıldı. Hükümet güçleri olaya müdahale etti.

Bu esnada Esad rejimine sadık militanların Tartus ve Lazkiye'ye giden yollardaki bazı köprü ve il kapılarını kontrol ettiği iddia edildi. Ancak Suriye güvenlik güçleri Tartus, Lazkiye, Baniyas ve Cebele'de kontrolü sağladıklarını ve şehir sınırlarında operasyonlarını devam ettirdiklerini belirtti.

Saldırıları yöneten eski Esad rejimi subayı Süleyman Dalla, Suriye güçlerinin Tartus ve Lazkiye'den çekilmesini talep etti. Aksi takdirde rehin aldıkları Suriye güvenlik gücü askerlerini öldüreceklerini söyledi. Dalla daha sonra "müzakerelere açık olduğunu" duyurdu.

MEZHEPSEL GERİLİM HAT SAFADA

Çatışmalar süresince Alevi köyü olduğu belirtilen Suriye'deki Muhtariya köyünde bir katliam görüntülendi. Katliamın sorumlusu açıklanmazken, Esad rejimine yakın bazı yerel kaynaklar Suriye hükümetine bağlı HTŞ militanlarının bu katliamı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Benzeri görüntüler, bu kaynaklar tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, eli silahlı kişilerin yerde yatan insanları vurduğu görüldü.

Esad rejimine bağlı militan örgütler, çatışmalar boyunca Suriye'nin batısındaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye'nin güneyinde Durziler tarafından yeni kurulan Suveyde Askeri Konseyi'nden yardım istediklerini duyurdu. Ancak bu çağrılara bir yanıt gelmedi.

Suriyeli bazı Aleviler ise Suriye hükümetinden şikayetçi oldu. Aylardan beri Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından baskı altında olduğunu belirten Alevi grupları, Lazkiye ve Tartus'un Birleşmiş Milletler kontrolünde tarafsız bir bölge ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Hama, Lazkiye ve Tartus'taki Alevi azınlığın yoğun baskı altında olduğu bir süredir gündemdeydi. Ancak dört gün önce başlayan ve Alevi azınlığın sürdürdüğü protestolar ve Sahil Kalkanı Tugayı'nın başlattığı saldırılar, Suriye'deki mezhepsel tartışmaları alevlendirdi.