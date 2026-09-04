AKP’liler ve bakanlar, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’ın kızı Zehra Yağmur ile Ertan Yılmaz’ın oğlu İsmet Anıl’ın nikâh töreninde bir araya geldi

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, X hesabına “Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi” unvanını ekledi.

Bu ünvanın ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’a karşı mütekabiliyet ilkesi gereği yapıldığı belirtiliyor.

KIZINI EVLENDİRDİ

Bu arada Ankara’da siyasi çevreler Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’ın kızı Zehra Yağmur ile İsmet Anıl düğününde önceki akşam bir araya geldi.

Yılmaz’ın kızının düğününe Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Bülent Turan katıldı.

Siyasiler X üzerinden fotoğraf paylaştı.