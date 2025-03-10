Suriye'nin batısında, özellikle sahil şehirleri Lazkiye ve Tartus'ta yoğunlaşan çatışmalar ve çatışmaların ardından gerçekleşen katliamlar sonucu, çoğu Alevi sivil olmak üzere 1.300 kişi öldü.

Devrik Esad rejimine sadık olduğu bildirilen ve Suriye batısının özerk ve bağımsız bir bölge olarak ilan edilmesini talep eden "Sahil Kalkanı Tugayı" tarafından başlatılan saldırılar sonucu, Suriye hükümeti "temizlik operasyonları" başlattı.

Beş gündür süren operasyonlar, bugün Suriye Geçici Başkanı Ahmet el-Şaraa'nın emriyle resmen son buldu. Şaraa, hükümetin yeniden işlemeye başladığını duyurdu. Bu açıklama, Suriye'deki 'Halk Sarayı' yakınlarında yaşanan çatışmadan saatler sonra geldi.

Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre çatışmalar devam ediyor. Bunun yanında, Suriye güvenlik güçleri de sivilleri "temizlik operasyonları" adı altında tehdit etmeyi sürdürüyor.

Suriye'de özellikle "Esad yanlısı" olarak hedef alınan binlerce Suriyeli Alevi öldürüldü, kaçırıldı, insanlık dışı işkenceye maruz kaldı ve tehdit edildi. Suriye rejimine bağlı isimler bu olayların önemli bir kısmını yalanlasa da, sosyal medyada paylaşılan görüntüler bu katliamların kanıtı oldu.

KATLİAM DOLU 5 GÜN

Suriye'de Alevi halkın, Geçici Suriye Hükümetini protesto etmesinden günler sonra başlayan Sahil Kalkanı Tugayı eylemleri, Suriyeli güvenlik güçlerinde büyük öfke yarattı.

Pusuya düşürülerek öldürülen ve rehin alınan Suriye güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Suriye Geçici Başkanı Şaraa temizlik operasyonları başlattı.

Operasyonlar boyunca devrik Suriye Başkanı Beşar Esad'ın mensubu olduğu Alevi mezhebinden insanlar hedef alındı. Suriye güvenlik güçleri devriyeleri, üzerlerinde üniformalarla Alevileri vurdu ve işkence etti. Yüzlerce Alevi darp edildi ve kurşunlanarak öldürüldü.

Şerife ve Muhtariye köylerindeki katliamlar kameralara yansıdı. Öldürülen Alevilerin cesetlerinin yakınlığı, saldırganların –Suriye güvenlik güçleri olduğu belirtilen– birbirine yakın duran sivil gruplara ateş açtığını gözler önüne serdi.

Görgü tanıkları, kadın ve çocukların kaçırılarak "zorla dinlerinin değiştirildiğini" ve Suriye güvenlik güçlerinin temizlik operasyonları kapsamında evleri bastığını bildirdi.

Yaşanan korkunç şiddet olaylarından dolayı Lazkiye'deki iş yeri sahipleri, dükkanlarının ve konutlarının üzerine "Sünni" yazarak canlarını ve mülklerini korumaya çalıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre bu operasyonlar sırasında en az 830 sivil öldürüldü. Bu sayının artması bekleniyor, zira Suriye güvenlik güçleri emre rağmen operasyonlarına devam ediyor. Suriye'de Esad'a sadık güçlerin de hâlâ aktif olduğu belirtiliyor.

Bu esnada, güvenlik güçleri dışında da Suriye'de azınlık karşıtı gösteriler düzenlendi. Alevi halkına karşı mezhepçi sloganlar atan göstericiler, Alevi ve Hristiyan azınlığın "öldürülmesi" için yürüdü. Bu esnada kimliği belirsiz kişiler, üzerinde "Alevilerin mezarda güvenli olma hakkı vardır" yazan hurmalar dağıttı.

SURİYE HÜKÜMETİ YETERSİZ KALDI

Tüm bu saldırıların yanında, Alevilerin zorla köpek gibi havlatıldığı, silah zoruyla emekletildikten sonra infaz edildiği videolar sosyal medyada yayıldı. Bu videoların geçmiş bir tarihten kaldığı ya da yalan olduğu iddia edildi.

Benzeri söylentiler, HTŞ'nin ihbar hattı hakkında da yapıldı. Katliamların arttığı üçüncü günden sonra, azınlıklara yönelik bir Telegram ihbar hattına öldürülen Alevi bir kadının cesedinin fotoğrafının atılması üzerine, ihbar hesabının sorumlusunun bu fotoğrafa güldüğü ve desteklediği bir ekran görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Tüm bu görüntüler, Suriye Hükümeti'nin harekete geçmesine sebep oldu. Ahmet el-Şaraa, azınlıkları sebepsiz yere öldüren ve işkence eden kişilerin hesap vereceğini açıkladı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, sosyal medyada yayılan ve Suriye Hükümeti mührü taşıyan bir belgede, "güvenlik güçlerinin infaz ve operasyon görüntülerini çekmesi" yasaklandı. Bu yasağa uymayanların sorumlu tutulacağı bildirildi.