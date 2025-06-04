İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bölgedeki gerilim tırmanırken sert açıklamalarda bulundu. Katz, Suriye Devlet Başkanı’nı İsrail’e yönelik her türlü tehdidin doğrudan sorumlusu ilan etti.
Bakan Katz, İsrail’in bu tehditlere karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini belirterek, “Tam kapsamlı yanıtımız en kısa sürede gelecektir” dedi. Açıklamalarında, İsrail'in 7 Ekim'deki olaylara benzer bir tabloya asla geri dönmeyeceğinin de altını çizdi.
İsrail’in kararlılığını vurgulayan Katz, “O karanlık güne bir daha asla dönmeye izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar, bölgedeki tansiyonun yeniden yükselebileceğinin sinyalini verirken, gözler Tel Aviv’in atacağı adımlarda.