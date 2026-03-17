Şam yönetimi Pazartesi günü alkollü içeceklerin satışını belirli Hıristiyan mahalleleriyle sınırladı. Restoran ve gece kulüplerinde alkol satışı tamamen yasaklandı.

Şam Belediyesi'nin yasağı duyuran kararnamede “halk ahlakını ihlal eden uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla, çok sayıda şikayet üzerine ve yerel halkın talebi doğrultusunda Şam genelindeki restoran ve gece kulüplerinde alkollü içecek satışı yasaklanmıştır” denildi.

Kararnamede “alkollü içeceklerin satışı Bab Touma, Qassaa ve Bab Sharqi semtleriyle sınırlandırılmıştır ve yalnızca ticari bina ruhsatına göre bu amaçla belirlenmiş işletmelerde yapılabilir” ifadeleri eklendi.

Ayrıca, alkol satan işletmelerin camilerden, kiliselerden, okullardan ve mezarlıklardan en az 75 metre, karakollardan ve devlet dairelerinden ise en az 20 metre uzakta olması gerekiyor.

Halihazırda alkol satan işletmelerin yeni kurallara uymak için üç ay süreleri bulunuyor.

Geçen yıl yetkililer, halka açık plajlarda vücudu tamamen kapayan mayolarının giyilmesini zorunlu kılmıştı. Ocak ayında kamu sektöründe çalışan kadınlara yönelik makyaj yasağı da tartışmalara yol açmıştı.