Suriye'deki ordusu ve Dürzi milisler arasındaki çatışmalar 4. gününe girmeden sonra erdi. Yaklaşık 900 Suriye Güvenlik Gücü ve ordu mensubunun öldüğü çatışmalarda İsrail'in hava saldırıları bölgeyi krizin eşiğine sürükledi.

İsrail'in Suriye Savunma Bakanlığı'nı ve Suriye Başkanlık Sarayı'nı vurması, bölgeyi savaşın eşiğine sürükledi. Türkiye ve ABD arabuluculuk çalışmaları yaptıktan sonra Şaraa hükümeti geri adım attı.

Ahmet El-Şaraa hükümeti, Dürzi şeyhleriyle anlaşma yapıldığını ve Suriye güçlerinin çatışmaların merkezi olan Süveyda'dan çekildiğini duyurdu.

İsrail, Suriye'nin güneyini "silahsız bölge" yapmak istediklerini ifade etti ve bölgeye asker gönderdiğini açıkladı. Durzilerin de koruma altında olduğunu belirtti.

Herkesin aklındaki soru ise şu: ABD'nin yeni Orta Doğu projesi bu saldırılarla askıya mı alındı?

TRUMP'IN PLANI, İSRAİL'E UYMADI

Trump yönetimi, İsrail ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki dostluk anlaşması olan İbrahim Anlaşmalarını genişleterek Mısır, Ümman ve Şaraa yönetimindeki Suriye gibi ülkeleri de bu anlaşmaya katmayı planlıyordu.

İsrail ve Orta Doğu ülkelerini ticaret ortağı yaparak "yeni bir Orta Doğu" kurmayı planlayan Trump yönetimi, Türkiye'yle de bu konuda önemli anlaşmalar imzaladı.

Ancak İsrail'in Suriye'ye karşı olan saldırgan tavrı, Trump'ın "yeni Orta Doğu" planını tehdit ediyor.

SAVAŞIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Şaraa "savaştan korkmuyoruz, ancak halkımızı düşünmek zorundayız" diye konuştu. İsrail'in "rejim değişiminden beri Suriye'yi bölmek istediğini" söyledi ve hava saldırılarını kınadı.

Şaraa, özellikle "Türkiye, ABD ve Arap ülkelerinin" İsrail ile olası bir savaşın önüne geçtiğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in saldırını "İsrail'in ihlal etmediği insan hakkı yok" diye konuştu.

ABD dışişleri Bakanı Rubio ise İsrail saldırılarını "bir yanlış anlaşılma sonucu" yapıldığını söyledi. Rubio, "Suriye'deki durumu sona erdirecek adımlar attıklarını" söyledi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Şaraa yönetimi, İsrail ile savaşmak istemediğini açıkça dile getirdi. Şaraa, "Ülkenin güvenliğini korumak için çatışmaların içine çekilmemeyi tercih ettik" dedi.

Ancak İsrail tatmin olmuş değil. Suriye'de bir kara harekatına hazır olduklarını belirten İsrail Savunma Bakanı, Suriye'de işgal ettikleri bölgelere takviye askerler gönderdiklerini ifade etti.

İsrail, Suriye'nin güneyini kendi kontrolü altında tutmak istediği belirtiyor. Buna karşılık Türkiye ve Şaraa hükümeti de Suriye'nin sınırlarını korumak istediği gibi, ülkedeki tek silahlı gücün Suriye Ordusu olmasını istiyor.

İsrail'in Dürzi milisleri desteklemesi bu isteğin önüne geçiyor. Suriye'de silahlı örgüt olarak faaliyet gösteren Dürzi milislerin çatı kuruluşu Süveyda Askeri Konseyi, Suriye'nin doğusundaki Suriye Demokratik Güçleri ve batısındaki Esad yanlısı Sahil Kalkanı Tugayı gibi silahlı örgütlere siyasi destek oluyor.

Dürzilerin silah bırakmaması ve İsrail'in bölgede hakimiyet sağlaması halinde Suriye ve Türkiye için olası bir çatışma kapıda olacak.