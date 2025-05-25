Terör örgütü PKK’nın silahsızlanma ve fesih kararı almasıyla ilgili Suriye’deki silahlı yapılanma olan PYD-YPG ve SDG’nin buna dâhil olup olmayacağı halen belirsizliğini koruyor. 35 Suriye, İran ve Irak uyruklu teröristten 33’ünün Suriye, İran ve Irak’taki yapılanmaların içinde oldukları ortaya çıktı. Türkiye’de PKK’lı olarak aranan ancak Suriye’de oldukları belirlenen 20 Milyonluk kırmızı listedeki teröristlerin örgüt içindeki konumları şöyle:

- Hanife Hüseyin: KCK Suriye üst yönetimi daimi karar organı üyesi. Suriye KCK üst yönetiminde siyasi alandaki kadın faaliyetlerini sorumluluğunu yapıyor.

AVRUPALI BAKANLARLA

- İlham Ahmed: Suriye’de PYD yöneticisi. Sık sık Avrupa ülkelerinin Dışişleri Bakanlıklarında bir araya geliyor. Terörist Mazlum Abdi’nin yardımcısı.

- Fawza El Yusuf: Şırnak, Hakkâri’de terörist faaliyetlerde bulundu, sonra Suriye’ye geçti. PYD’nin Başkanlık Konyesi üyesi. Kamışlı’daki konferansın sonuç bildirgesini açıklamıştı.

- Semir Asu: Afrin-Halep-Şam arasında görüşmeler yürütüyor. Rejimle, Ruslarla ve İranlılarla görüşüyor. Örgütün silah ve cephane sorumlusu.

FESİH KONGRESİNDEYDİ

- Leyla Ahmed: PKK terör örgütünün silahlı yapılanması HPG’nin kadın kolu sorumlusu. Kandil’den Suriye’ye gönderildi. Tekrar Kandil’e döndü. PKK’nın fesih kongresine de katılan isimlerden biri.

- Velid Halil: Şam’da Öcalan’ın yanında uzun yıllar kaldı. Irak’ın kuzeyinde, Kandil’de ve Hakkari-Şırnak bölgesinde üst düzey sorumluydu. Şimdi Suriye’de.

- Fehman Muhammed Tahir Hüseyin: Türkiye’de Şırnak Cudi Dağında en kanlı saldırılarda yer aldı. Türkiye metropollerindeki en kanlı hain saldırıların emir ve talimatını verdi.

- Mustafa Abdi Bin Halil: 2012’den beri örgütün Suriye’deki kolu YPG’nin başına geçti. Halen Suriye’de SDG’nin başında. Askeri, özel kuvvet ve istihbarat faaliyetlerinden sorumlu.

- Ayşe Hüsso: 2012’den itibaren Suriye’de PYD bünyesinde siyasi faaliyetlerden sorumlu oldu. Halen PYD Eş Başkanlık Konyesi üyesi.

- Emir Settar Mevlüt: KCK üst yönetiminin talimatıyla Suriye’nin kuzeyindeki YPG saflarına geçerek buradaki silahlı teröristlerin başında sözde Tabur sorumlusu oldu.

TÜRKİYE’DE ARANIYOR

- Muhammet İbrahim: PKK içinde uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra sözde Kobani kantonunda patlayıcı ve cephane sorumlusu olarak yer alıyor.

- Asya Abdullah Reyhan Muhammed: Suriye’deki terör faaliyetlerinden önce Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil Dağı’nda sorumluluk yaptı. KCK bünyesindeki Suriye’deki kantonlardan sorumlu.

- Elif Muhammed: Suriye’deki YPG’nin kadın kolu YPJ’ye sözde bölük sorumlusu olarak gönderildi.

- Ali Novruzi: PKK’nın İran kolu PJAK’ın silahlı kolu YRK’nin başındaki isimlerden biri. İran uyruklu bu terörist Türkiye’de PKK yöneticisi olmaktan aranıyor.

ZEYTİN DALI SALDIRILARI

- Necibe Ömer: Erbil ve Süleymaniye’de KCK faaliyetlerini sürdürüyor.

- Uman Derviş: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında şehit edilen askerlere yönelik saldırıların emrini veren isim. 2023’te Suriye’de öldürüldü.

- Salih Müslim: Şam’da Öcalan’la birlikte ideolojik eğitimlerde yer aldı. PYD’nin kurulduğu 2003’te Esad’ın idam kararı üzerine Lübnan’a kaçtı. İç savaş sonrasında Suriye’ye geçti ve PYD’nin Eş Başkanı oldu. 1977’de İTÜ’den mezun oldu. Ankara’nın hakkında kırmızı bülten çıkardığı Müslim 2018’de Çekya’da yakalandı, ancak Türkiye’nin tüm iade girişimlerine rağmen serbest bırakıldı.

- Lokman Abdullah İbrahim: PKK’nın Irak’taki yapılanması PÇDK bünyesinde sözde politbüro üyeleği yaptı. Terör örgütünün ağırlıklı olarak siyasallaşma faaliyetlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadı.

‘KARAR BİZİ KAPSAMIYOR’

PKK’nın İran kanadı: Silah bırakmıyoruz

PKK’nın İran kanadı PJAK silah bırakmayacağını ve örgütü feshetmeyeceğini açıkladı. PJAK Eş Başkanı Amir Karimi, İsveç merkezli Aryen TV’ye yaptığı açıklamada, “Biz PJAK olarak ne silah bırakıyoruz ne de kendimizi feshediyoruz” dedi.

PJAK, bu çağrının kendilerini kapsamadığını savundu. Karimi, “PKK’nın dağılma kararı kendi kararlarıdır; PJAK bu konuda farklı düşünüyor ve bu karar bizi kapsamıyor” ifadelerini kullandı.

Öcalan’ın çağrısını “Ortadoğu genelinde Kürt meselesinin çözümü için önemli ve olumlu” bir adım olarak değerlendirdiğini de belirten Karimi, “Elimizdeki silahlar saldırı için değil, meşru savunma içindir” iddiasında.