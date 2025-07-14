Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde mezhepsel temelli gerilim, şiddetli çatışmalara dönüştü. 11 Temmuz Cuma günü bir Dürzi tüccarın Bedevi kontrol noktasında soyularak kaçırılması sonrasında başlayan olaylarda, Dürzi gruplar ile Sünni Bedevi aşiretleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Çatışmaların Süveyda kent merkezi ve kırsal bölgelere yayıldığı bildirildi.

EN AZ 50 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son 24 saatte meydana gelen çatışmalarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenler arasında 10 Bedevi aşireti mensubu, 34 Dürzi savaşçı ve 6 Suriye ordu personelinin bulunduğu bildirildi.

DÜRZİ KÖYLERİNE SALDIRI İDDİASI

Suriye basını ve yerel kaynaklar, Bedevi aşiretlerine bağlı silahlı grupların Süveyda’nın batı ve kuzeyinde bulunan Dürzi köylerine saldırılar düzenlediğini aktardı. Olayların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, gerilimi kontrol altına almak amacıyla güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Ancak müdahale, yerel Dürzi toplumunun direnişiyle karşılandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “resmî kurumların yokluğu” nedeniyle krizin büyüdüğü ve mevcut güvenlik boşluğunun gerilimi daha da tırmandırdığı ifade edildi. Bakanlık, çatışmaların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Savunma Bakanlığı ise ordunun, çatışmaları “hızlı ve kararlı bir şekilde dağıtmak” için bölgeye yerleştiğini belirterek, tüm tarafları itidale ve yetkililerle iş birliğine çağırdı.

'AĞIR SİLAHLAR VE İHA'LAR KULLANILIYOR'

Suriye’de Dürzi toplumunun en yüksek dini otoritesi olan Üniteryen Dürzi Müslümanlar Ruhani Liderliği, Suriye güvenlik güçlerinin Süveyda'ya yönelik müdahalesini sert bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, “güvenlik sağlama” bahanesiyle vilayete giren güçlerin Dürzi köylerini bombalamaya devam ettiği ve Bedevi grupları ağır silahlar ile insansız hava araçlarıyla desteklediği öne sürüldü.

Ruhani liderlik, “Bölgemize ve halkımıza yönelik saldırılara katılan herkesi ve bu güçlerin bölgeye girişine izin vermeye çalışanları tamamen sorumlu tutuyoruz” ifadeleriyle uluslararası topluma koruma çağrısını yineledi.

Sosyal medyada yayılan ancak bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan videolarda, Dürzi ruhani lider Şeyh Hikmet el-Hicri'ye bağlı olduğu öne sürülen silahlı grupların Suriye ordu ve güvenlik personelini alıkoyduğu ve onlara fiziksel müdahalede bulunduğu görülüyor.