Suriye'de harita değişiyor. Şanlıurfa karşısındaki Resulayn’da yedi yıldan bu yana kontrolü sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ilçeden çekilme kararı aldığı öne sürüldü. Türkiye’ye açılan sınır kapılarının güvenliğinin Suriye yönetimine bağlı güçlerinin devredildiği, Mehmetçiğin çekilmesiyle eş zamanlı olarak Suriye ordu güçleri de ağır silah, teçhizatlar, tank ve topçu birlikleriyle Resulayn’a yerleştiği iddialarına yanıt Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

'YAKINDAN İZLİYORUZ'



Yapılan açıklamada, “TSK’nın Barış Pınarı bölgesinden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Suriye’deki son duruma ilişkin ise şunlar kaydedildi: “10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG’nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Suriye’de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, her türlü tedbiri alıyoruz.”

TSK'YA SIĞINMIŞLARDI



Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte terör örgütü PKK’nın uzantısı SDG-YPG, Afrin ile Tel Abyad ve Rasulayn’ı işgal etmişti. TSK’nın 2018’de Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı, 2019’da ise Tel Abyad ve Rasulayn’a gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’yla bu üç yerleşim birimi teröristlerden temizlenmişti.



Terör örgütü SDG/ YPG’den kaçanlar Türkiye’nin kontrolündeki Rasulayn’a sığınmıştı.