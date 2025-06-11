Suriye'de eski İslamcı militan lideri Ahmed el Şaraa'nın liderlik ettiği Suriye Geçici Hükümeti, adınların haşema gibi vücudu tamamen örten benzeri mayolar giymeden kamuya açık plajlar ve yüzme havuzlarını kullanmasını yasakladı.

Turizm Bakanlığı tarafından bu hafta yayımlanan karar, Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana kadınların kıyafetine dair getirilen ilk resmi düzenleme oldu. Kararda, özel kulüpler ve lüks otellerde "Batı tarzı mayo" kullanımının serbest olduğu belirtildi.

Esad yönetiminde bile getirilmiyen bu kural, ülkede infial yarattı. 9 Haziran tarihli bu yeni kararnamede, halk plajları ve yüzme havuzlarında "toplumun farklı kesimlerinin hassasiyetlerini gözeten uygun mayo" kullanılması gerektiği ifade edildi.

5 YILDIZLI OTELLERDE SERBEST

Kadınların plajla evleri arasındaki sokaklar arasında hareket ederken mayo üzerine ferace ya da bol giysiler giymesi gerektiği de kararnameye eklendi.

Erkeklerin de yüzme dışında göğsü açık şekilde dolaşması yasaklandı. Otel lobileri ve restoranlar gibi yüzme alanları dışında tişört giyilmesi zorunlu hale getirildi.

Beş yıldızlı oteller ve özel plajlar içinse daha esnek kurallar belirlendi. Bu tür mekanlarda "kamu ahlakına uygun ve genel zevk sınırları içinde" kalmak şartıyla normal mayolar kullanımına izin verildi.

YENİ SURİYE'DE ESAS, İSLAM HUKUKU

Geçici hükümetin bu kararı, İslami hukukun rolünü güçlendiren yeni geçici anayasayla örtüştü.

El Kaide, daha sonra da El Nusra ve Heyet Tahrir el Şam kökenli Ahmed el-Şaraa’nın liderliğindeki yönetim, kadınların giyimlerine yönelik baskılayıcı yorumlarını daha önce el ilanlarıyla duyurmuştu ancak şimdiye kadar zorunlu hale getirmemişti.

El-Şaraa, şeriatın uygulanıp uygulanmayacağına dair sorulardan kaçınarak kararın uzmanlara bırakılması gerektiğini söyledi.