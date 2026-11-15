Esad yönetimi, kampüslerde dini örgütlenme ve rejim karşıtı muhalefet oluşabileceği gerekçesiyle öğrencilerin üniversite yerleşkelerinde toplu halde ibadet etmesini ve namaz kılmasını uzun yıllar boyunca yasaklamıştı.

Bu uygulamanın sona ermesiyle birlikte Şam Üniversitesi Kenti'nde, daha önce rejim kutlamalarının yapıldığı ve ortasında Beşar Esad'ın heykelinin bulunduğu meydanda inşa edilen El-Beşir Camii ibadete açıldı.

Yapılan törende konuşan Yüksek Öğretim Bakanı Mervan el-Halabi, kampüs içerisine inşa edilen caminin yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda öğrencilerin ruhunun bilgiyle buluştuğu bir huzur ve farkındalık merkezi olacağını belirtti.

Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise caminin temel inşa amacının, üniversite yurtlarında kalan öğrencilerin dini ibadetlerini kolay ve saygın bir ortamda yerine getirebilmelerini sağlamak olduğu kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, kampüs içindeki bu düzenleme gerçekleştirilirken öğrencilere tahsis edilen hayati öneme sahip hizmet ve altyapı olanaklarının hiçbir şekilde tehlikeye atılmayacağını vurguladı.