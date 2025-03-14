Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Bakan Hakan Fidan, Şam ziyaretinin ardından ilk açıklamasını da yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşen Fidan görüşme ile alakalı basına yaptığı açıklamada terör faaliyetlerine bulaşan silahlı unsurların denklemin dışına çıkması gerektiğini ifade etti.

Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"OTONOMİ VE ÖZERLİĞE İLİŞKİN TAVİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem

Biz hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz

Yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi, bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli"

Ukrayna ile ilgili de konuşan Fidan şunları söyledi:

"Savaşın başlaması tarafları böldü, bitmesi de bölüyor. Başından beri Türkiye'nin dillendirdiği cümleler bugün ABD tarafından dillendiriliyor"