Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Raml Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, Lazkiye'nin güneyinde yer alan Raml Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın etkisiyle 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları hastanelere sevk etti. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

SEBEBİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Patlamanın sebebi henüz netleşmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, patlamanın etkisi ve bölgedeki hasar hakkında detaylı bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü, patlamanın ardından yaşanan tedirginlik ve can kaybı, yerel halk arasında büyük üzüntüye yol açtı.