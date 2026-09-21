Suriye'nin Halep kentinin güney kırsalındaki El-İs bölgesinde yer alan Suriye ordusuna ait bir askeri noktadaki mühimmat deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli patlamalar meydana geldi.

Patlama sesleri Halep kent merkezinin yanı sıra kırsaldaki geniş bir alanda duyulurken, ilk patlamanın ardından gökyüzünün aydınlandığı ve çok sayıda yanıcı cismin çevreye savrulduğu görüldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA, El-İs'in batısındaki patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

ALEV ALAN FÜZELER KÖYLERE DÜŞTÜ

Mühimmat deposundaki patlamaların devam etmesi, ambulans ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engelledi.

Halep Sivil Savunma Operasyonları Komutanı Faysal Muhammed Ali, patlamaların sürmesi nedeniyle ekiplerin alana giremediğini belirterek sivillere bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Yerel basına göre depodaki yangın sebebiyle ateşlenen bazı füzeler civar köylere düştü. Ekipler bu füzelere de müdahale etti, ancak bazı füzeler patladı.

Güvenlik önlemleri kapsamında Halep İç Güvenlik Komutanlığı ekipleri alarma geçirildi ve Halep-Şam yolu ile patlama bölgesine çıkan güzergahlar trafiğe kapatıldı. Sivil savunma ekiplerinin ise patlama alanına yakın evleri tahliye ettiği aktarıldı.

VALİLİK UYARI YAPTI

Halep Valisi Azzam el-Garib, El-İs ve çevresindeki bölge sakinlerine "evlerinizden çıkmayın" uyarısı yaparak patlama noktalarının yakınında toplanmamalarını istedi.

Vali el-Garib; hastaneler, ambulanslar ve acil durum ekiplerinin alarma geçirildiğini, yetkili birimlerin sahadaki gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.

Suriye makamları patlamanın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürürken, olayın bir saldırı sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

BU KAÇINCI DEPO?

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son haftalarda ülkede silah ve mühimmat bulunan noktalarda benzer olayların yaşandığına dikkat çekti.

Gözlemevi verilerine göre, 18 Eylül'de Deyrizor'un batısındaki Ayaş çevresinde Savunma Bakanlığına bağlı bir kışladaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

9 Eylül tarihinde ise İdlib'in kuzeyindeki Sarmada yolu yakınlarında bir mühimmat deposunda yaşanan patlama ve ardından gelişen zincirleme patlamalarda 20 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.