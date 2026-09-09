Suriye'nin İdlib kentinin Sarmada ilçesi yakınlarında henüz sebebi netleşmeyen bir patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla gerekli araştırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili açıklamada bulunan İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğü Operasyonlar Sorumlusu Walid Aslan, patlamanın mühimmat kaynaklı olduğunu aktardı.

Aslan, söz konusu patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma raporu alınmadığını kaydetti.