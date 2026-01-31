Suriye’nin güneyindeki Süveyda kent merkezinde, bölgedeki Dürzi toplumunun bir kesiminin lideri olan Hikmet el-Hecri’ye bağlı grupların düzenlediği gösteri, bölgedeki dengeleri sarsacak görüntülere sahne oldu.

"Olmak ya da olmamak" sloganıyla sokağa çıkan protestocuların, İsrail bayrağı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun posterlerini taşıması dünya kamuoyunda geniş yankı buldu.

Ocak 2026 itibarıyla Suriye’nin güney hattında artan özerklik talepleri ve uluslararası koruma çağrıları, bu eylemle yeni bir boyuta evrildi.

KATILIM DÜŞÜK OLDU

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, gösterinin sembolik önemi büyük olsa da katılımın sınırlı olduğu gözlendi. Onlarca kişinin katıldığı yürüyüşte İsrail sembollerinin kullanılması, Süveyda’daki diğer yerel gruplar ve aşiretler arasında sert tepkilere neden oldu. Bazı yerel çevreler, bu durumu "toplumsal dokuyu ve ulusal birliği tehdit eden provokatif bir gelişme" olarak nitelendirdi.