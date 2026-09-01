Suriye devlet resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, ülkenin güneyinde yer alan, Dürzi milislerin yoğunlukta olduğu Süveyda vilayetinde devlet güvenlik güçleri ile Dürzi milisleri arasında pazartesi günü çatışma çıktı.

Çatışmalar sonucunda güvenlik güçleri bünyesinde en az 10 personelin yaralandığı açıklandı. Çatışmalar, Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın Dera ziyaretinden sonra yaşandı.

Çatışmalar, Dera’nın karşısındaki Süveyda vilayetin.n batısında yaşandı. Yerel basına göre İsrail aynı anda, yakınlardaki Dera ve Kuneytra bölgelerinde ayrı ayrı operasyonlar düzenledi.

Saldırı son aylarda yaşanan en büyük çatışma oldu. Bundan önce Dürzi milisler arasında yakıt paylaşımı sebibiyle çatışmalar çıkmıştı.

Yerel basına göre çatışmalar sonucu 14 yaşındaki bir çocuk şarapnel sebebiyle yaralandı. Ağır silahların kullanılmasına rağmen çatışmalarda ölen olmadı.

24 SAAT SÜREN ÇATIŞMALAR

Devlet medyasında yer alan habere göre güvenlik güçleri, son 24 saat içinde Süveyda'nın batısında "yasa dışı grupların saldırılarını püskürttüklerini" belirtti.

Güvenlik personelinin Tal Hadid ve Walgha bölgelerinde havan ve makineli tüfek ateşine maruz kalması sonucu yaralandığı aktarıldı.

Pazartesi geç saatlerde başlayan ve gece boyunca süren karşılıklı ateşin salı sabahı erken saatlerde yatıştığı kaydedildi.

Ülkedeki ana Dürzi silahlı grubu olan Ulusal Muhafızlar ise devlet güçlerinin Süveyda'daki yerleşim alanlarına ateş açması sonucu bir çocuğun yaralandığını açıkladı.

Her iki taraf da çatışmaları diğer tarafın mevzilerini hedef alarak başlattığını öne sürdü.

KUŞATMA ALTINDAKİ VİLAYET

Çoğunluğu Dürzi olan Süveyda, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın otoritesi dışında kalan son bölgelerden biri olma özelliğini koruyor.

Bölge, hükümet birlikleri tarafından kuşatılmış ve Şam'ın bir banliyösü olan Jaramana'daki diğer ana Dürzi nüfus merkezinden tecrit edilmiş durumda bulunuyor.

Suriye güvenlik güçleri geçen yıl Haziran ayında Süveyda'yı kontrol altına almak için Bedevi aşiretlerinin de katıldığı geniş çaplı bir taarruz başlatmıştı. Ancak bu taarruz İsrail'in müdahalesiyle başarısız oldu.

Geçen yıl İsrail'in gerçekleştirdiği askeri müdahaleler, Dürzi milislerin kalıcı olmasını sağladı. Milislerin lideri El-Hicri, grubunu "İsrail ayrılmaz bir parçası" olarak tanımladı.

Güvenlik güçleri, başarısız olan askeri harekatın ardından Süveyda kent merkezini ve banliyölerini kuşatma altında tutuyor.

ÖĞRENCİLER SINAVA GİREMEDİ

Bölgedeki Dürzilerin tamamı Hikmet el-Hicri'yi desteklemiyor. Hükümetin Süveyda'daki Dürzi öğrencilerin kendi kontrolü dışındaki alanlarda sınavlara girmesine izin vermemesi üzerine son haftalarda toplum içinde tartışmalar yaşandı.

Yerel yönetim öğrencilerin ayrılmasına başta izin vermedi, ancak daha sonra geri adım attı.

Devlet ajansı SANA, çatışmaların Süveyda'da öğrencilerin sınava girmesini engelleyen "yasa dışı gruplara" karşı düzenlenen protestolarla aynı döneme denk geldiğini bildirdi.