Irak İçişleri Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinden Irak'a sokulan bir tondan Captagon hapına el konulduğu açıkladı. Suudi Arabistan işbirliğiyle yürütülen operasyon, Irak tarihinin en başarılı uyuşturucuyla mücadele operaasyonu olarak tarihe geçti.

Operasyonun ayrıntılarını paylaşan Bakanlık sözcüsü Tuğgeneral Mukdad Miri, hükümetin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ilerlemesinin altını çizdi.

NEDEN TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR?

Irak İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın paylaştığı istihbarat sayesinde operasyonun mümkün olduğunun altını çizdi. Suudi yetkililerin belirlediği kaçakçılık ağının Türkiye üzerinden milyonlarca Captagon hapını Irak'a soktuğu saptandı.

İstihbarata göre Suriye'de captagon haplarıyla yüklenen kamyonlonra, Türkiye'den geçerek Irak'a ulaşıyordu. Kamyonların Türkiye'den geçerek yolu uzatmasının sebebi ise bilinmiyor.

Yetkililer, Irak’ın Suriye’ye olan sınırının gözetilmesi zor bölgeleri nedeniyle büyük risk taşıdığını, çünkü Suriye’nin Captagon üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirtiyor. Bu sebeple hapları Suriye - Irak sınır kapısı yerine, Türkiye - Irak sınır kapısından geçirmek daha kolay oluyor.

Iraklı güvenlik güçleri, Türkiye'den Irak'a giren kamyona müdahale ederek 3 milyon captagona el koydu. Irak’ta bugüne kadar yapılan en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olarak kayda geçen bu olayda, kaçakçılık şebekesi çökertildi ve birçok kişi gözaltına alındı.

CAPTAGON'UN ATAR DAMARI

Bu operasyon, Irak’ta hızla büyüyen uyuşturucu tehdidine karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor. Orta Doğu’da yaygın olarak kullanılan ve son derece bağımlılık yapıcı olan Captagon, Irak ve Türkiye'den geçen kaçakçılık rotaları nedeniyle ülkede giderek daha büyük bir sorun haline geldi.

Asya ve Avrupa arasındaki uyuşturucu trafiğinde bir geçiş noktası olarak bilinen Irak, son yıllarda iç tüketimde de ciddi bir artış yaşıyor. Miri, operasyonun Irak’ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla yürüttüğü iş birliğinin başarısını gösterdiğini vurguladı.

Miri, “Bu ortak çaba, Irak’ı uyuşturucunun yıkıcı etkilerinden koruma konusundaki ortak hedefimizi ortaya koyuyor. Suçluların toplumlarımızı yok etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Irak İçişleri Bakanlığı, uluslararası istihbarata dayalı operasyonları sürdürme ve uyuşturucu şebekelerini dağıtma konusunda Körfez ülkeleri ve uluslararası güvenlik teşkilatlarıyla iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineledi.

Bu kapsamda Irak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye gibi komşu ülkelerle sınır güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılııyor.