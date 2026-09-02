Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), üye ülkelere sunduğu son raporda Suriye’de Esad ailesi döneminden kalan gizli nükleer faaliyetlere dair yürütülen soruşturmada sona gelindiğini açıkladı. Yıllar sonra ortaya çıkarılan detaylara yer verilen raporda, ülkedeki nükleer malzemelerin tespiti konusunda gösterdikleri şeffaflık ve iş birliği dolayısıyla Suriye'nin yeni yönetimine teşekkür edildi.

SURİYE'DE YILLAR SONRA GELİNEN NOKTA VE İŞ BİRLİĞİ

Beşar Esad'ın 2024 sonlarında devrilmesinin ardından denetim yetkilileriyle iş birliği yapacağını açıklayan yeni Suriye yönetimi, UAEA müfettişlerine gerekli erişim izinlerini sağladı. Ajans, sahada yürütülen incelemeler ve sağlanan bilgiler ışığında, daha önce Yönetim Kurulu'na iletilen askıdaki tüm güvenlik denetimi sorularını netleştirdi. Aynı raporda, İran ile yürütülen temaslarda ise bir ilerleme sağlanamadığı kaydedildi.

73 TON URANYUM METAL KEŞFEDİLDİ

Ajansın raporunda, İsrail'in 2007 yılında Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde bombaladığı bildirilmemiş yapının inşaat halinde bir nükleer reaktör olduğu resmen doğrulandı. Yapılan incelemelerde, bu tesisle bağlantılı bir alanda yaklaşık 55 tonu yakıt çubukları formunda olmak üzere toplamda 73 ton doğal uranyum metali keşfedildi. Söz konusu reaktör yakıtının Suriye içinde yer alan bir tesiste üretildiği teyit edildi.