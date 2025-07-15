Ahmet El Şaraa hükümetine bağlı Suriye Ordusu'nun Süveyda'nı

Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Süveyda'daki güçler için katı davranış kuralları emrettik.

Askeri polis, disiplini sağlamak için Süveyda içinde konuşlandırılacak.

Temizlik operasyonları sona erdiğinde güvenlik güçleri mahalleleri kontrol altına almaya başlayacak.

n içine doğru girmesinden sonra Dürzi liderlerle görüşen Suriye Geçici Hükümeti, bölgede ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Gün boyunca süren çatışmalarda İsrail'in hafif müdahalesi oldu. İsrail savaş uçakları Süveyda şehrinde alçak uçtu ve en az bir tankı hedef aldı.

Ateşkese rağmen silah sesleri kesilmedi. Şehirin mahallelerinde hala çatışmalar sürüyor. Suriyeli kaynaklar, ateşkesin sahadaki gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Diğer yandan Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kusra, "Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Süveyda'daki güçler için katı davranış kuralları emrettik. Askeri polis, disiplini sağlamak için Süveyda içinde konuşlandırılacak" açıklamasını yaptı.

Ebu Kusra, "Temizlik operasyonları sona erdiğinde güvenlik güçleri mahalleleri kontrol altına almaya başlayacağız" diye ekledi.

İSRAİL SURİYE ARAÇLARINI VURDU

Dürzi şeyhi Bolusi'nin "silah bırakma ve Suriye Ordusu'nu şehre alma" çağrısından sonra yaşanan karmaşa, Suriye Ordusu'nun şehre girmesinde etkili oldu.

Bazı Dürzi milisler teslim olurken, şehir merkezi yakınındaki birçok Dürzi hala orduyla çatışmaya devam etti. Şehirde yoğun çatışma sesleri duyuldu.

İsrail geçtiğimiz gün işgal ettiği "güvenlik bölgesine" fazla yaklaştığını ifade ettiği orduya ait tankları vurmuştu.

Bu hususta İsrail Güvenlik Kabinesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın da bulunduğu acil bir toplantı yaptı. Toplantı öncesi "Dürzilerin büyük bir tehlike altında olduğu" belirtildi

Bu esnada İsrail - Suriye sınırına toplanan Dürziler, sınır kapısında lastik yakarak İsrail'in müdahale etmemesini protesto etti. İsrailli Dürzi askerler ise İsrail'in hızlı müdahalesini resmen talep eden bir mektubu yayımladı.

Bu iddiadan sonra İsrail uçaklarının Süveyda'da bir Suriye tankını vurduğu aktarıldı. İsrail uçaklarının Süveyda üzerinde alçaktan uçtuğu videolar da paylaşıldı.

YENİ BİR KATLİAMIN BAŞLANGICI MI?

Bu esnada Dürzilere yakın sosyal medya hesapları, Suriye Ordusu'na teslim olan Dürzileri öldürdüğüne ilişkin iddialar ortaya çıktı.

Bu durumu kanıtlayan bir görüntü yayımlandı. Ancak Dürzilerin rehin alındığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Böyle videoların var olmamasının sebebi olarak ise "görüntü almayın, Lazkiye'de Aleviler'le olanların tekrarı yaşanmamalı" yazan bir mesaj gönderildiği söylendi.

Suriye Ordusu 6 - 27 Mart 2025 tarihlerinde Lazkiye, Humus ve Hama'da yüzlerce Alevi ve Hristiyan sivili öldürmüş ve işkenceye maruz bırakmıştı.Bu görüntüleri ise kendi kameralarından çekerek sosyal medyada paylaşmışlardı.

Bu olay dünya basınında büyük yankı uyandırmış ve katliamlar Suriye hükümetinin kapsayıcılığının sorgulanmasına sebep olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyinde, İsrail sınırına yakın yaşayan Dürzilerin silahlanmasıyla, üniter bir Suriye isteyen Şaraa hükümeti ve Dürziler arasındaki gerginlik sonunda çatışmalara dönüştü.

Süveyda'da faaliyet gösteren Dürzi milis gücü Süveyda Askeri Konseyi, Suriye hükümetine bağlılık yemini eden Bedevi Aşiretlerle çatışmaya başladı.

Şiddetlenen çatışmalardan sonra Suriye hükümeti arabuluculuk yapması ve bölgeyi yatıştırması için bir askeri birlik gönderdi.

Ancak bu birlik Dürzi milisler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü. Bunun üzerine Suriye Ordusu Süveyda'ya yüzlerce asker göndererek şehri üç noktadan kuşattı.

Bugünkü çatışmalar ise Suriye Güvenlik Güçleri'nin şehre girmesiyle devam ediyor.