Suriye İnsan Hakları İnisiyatifi, Suriye’de Alevilere yönelik saldırılara ilişkin hazırladığı kapsamlı raporu Cenevre'deki Birleşmiş Milletler BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne (OHCHR) sundu.

Raporda, Suriye'nin kıyı bölgelerinde geçen ay yapılan saldırılar ''soykırım'' olarak nitelendirildi.

RESMİ DİLEKÇE TESLİM EDİLDİ

Suriye İnsan Hakları İnisiyatifinin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği binasındaki görüşmede, Suriye’deki Alevilere yönelik ''ağır hak ihlalleri, zorla yerinden etmeler, sistematik ayrımcılık ve kitlesel öldürmelere ilişkin belge ve tanıklıkları içeren ayrıntılı rapor ile birlikte hazırlanan resmi dilekçenin teslim edildiği'' ifade edildi.

Görüşmenin ardından Palais Wilson binası önünde bir miting ve basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada Suriye’de Alevi toplumuna yönelik işlenen suçlara karşı kayıtsızlık eleştirildi ve insan hakları mücadelesinin evrensel olduğu vurgulandı. Konuya dair Suriye İnsan Hakları İnisiyatifi şu açıklamayı yaptı:

"4 KİŞİLİK BİR HEYET TEMSİL ETTİ"

*Suriye İnsan Hakları İnisiyatifi, 2 Nisan 2025 tarihinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler yetkilileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirmiştir. İnisiyatifimiz adına görüşmeye Zozan Farruk, Sema Kılıçkaya ve Erdal Kılıçkaya katılmış; BM’yi ise Yüksek Komiser Volker Türk’ün yardımcısı Francesco Motta başkanlığındaki dört kişilik bir heyet temsil etmiştir.

*Görüşmede, daha önce sunulan başvurulara henüz bir yanıt alınamadığı ifade edilmiş, bu çerçevede hazırlanan kapsamlı rapor ve yeni dilekçe resmi olarak BM heyetine sunulmuştur. BM yetkilileri, sunulan belgelerin ilgili birimlerle paylaşılacağını ve değerlendirme sürecinde kaynak olarak kullanılacağını belirtmiştir.

*Birleşmiş Milletler tarafı, Suriye’deki durumun çok boyutlu bir kriz olduğunu ve özellikle Alevi toplumuna yönelik nefretin tarihsel ve güncel kökenlerinin farkında olduklarını vurgulamıştır. Görüşmede, önümüzdeki sürece dair fikir alışverişinde bulunulmuş, özellikle Güvenlik Konseyi düzeyindeki diplomatik girişimlerin gerekliliği gündeme getirilmiştir.

"GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI"

*BM temsilcileri, sahadan düzenli ve doğrudan bilgi-belge akışına ihtiyaç duyduklarını belirtmiş, bu amaçla yerel düzeyde faaliyet gösterecek sivil toplum yapılarının desteklenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. İnisiyatifimizle birlikte sahada çalışacak temas noktalarının oluşturulması, düzenli toplantıların yapılması ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde mutabakata varılmıştır.

*BM yetkilileri, Suriye’deki gelişmeleri ve özellikle Lübnan’a sığınan toplulukların durumunu yakından takip ettiklerini, Alevi soykırımıyla ilgili sahadan bilgi edinme konusuna özel önem verdiklerini ifade etmişlerdir. Bu kapsamda, BM ile İnisiyatifimiz arasında Suriye’de ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

*Görüşme sonrasında, Cenevre’de altı farklı dilde bir basın açıklaması yapılmış ve soykırım mağdurları için bir anma etkinliği düzenlenmiştir. Bu etkinlikte özellikle kaçırılan kadınlara ve katledilen çocuklara dikkat çekilmiş, uluslararası kamuoyuna bu trajedilere karşı duyarlılık çağrısı yapılmıştır. Suriye’nin geleceğine dair ise kapsayıcı, çoğulcu ve adil bir toplumsal yapının inşa edilmesi gerektiği vurgulanmış; bilgi ve belge paylaşımının periyodik olarak sürdürüleceği ifade edilmiştir.'