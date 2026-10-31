Devrik lider Beşar Esad döneminden sonra büyük değişimler yaşayan Suriye'den gelen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medyada Halep'ten çekildiği söylenen görüntülerde bir gece kulübündeki Cadılar Bayramı partisi görüntülendi.

Görüntülerde kostüm giymiş ve canavar makyajı yapmış kadın ve erkekler, yüksek sesli müzik ve ışık şovu eşliğinde sohbet etti. Bazı çiftlerin dans ettiği görüldü.

Bu durum Suriyeli sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "şeytanın bayramını kutluyorlar" diye sitem ederken, bazı kullanıcılar ise yeni Suriye'deki özgür yaşamı övdü.

ORTA DOĞU'DA CADILAR BAYRAMI ÇOSKUSU