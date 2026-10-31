Devrik lider Beşar Esad döneminden sonra büyük değişimler yaşayan Suriye'den gelen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
Sosyal medyada Halep'ten çekildiği söylenen görüntülerde bir gece kulübündeki Cadılar Bayramı partisi görüntülendi.
Görüntülerde kostüm giymiş ve canavar makyajı yapmış kadın ve erkekler, yüksek sesli müzik ve ışık şovu eşliğinde sohbet etti. Bazı çiftlerin dans ettiği görüldü.
Bu durum Suriyeli sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "şeytanın bayramını kutluyorlar" diye sitem ederken, bazı kullanıcılar ise yeni Suriye'deki özgür yaşamı övdü.
ORTA DOĞU'DA CADILAR BAYRAMI ÇOSKUSU
Kökleri pagan Kelt festivali Samhain’e dayanan Cadılar Bayramı, günümüzde her 31 Ekim’de dünya genelinde kutlanan küresel bir popüler kültür ve eğlence sektörüne dönüştü.
Kostümlü partiler ve balkabağı süslemeleriyle simgeleşen gelenek, son yıllarda Müslüman çoğunluklu ülkelerde de görünürlük kazandı.
Suudi Arabistan’da hükümetin turizm ve eğlence vizyonu çerçevesinde düzenlenen Riyad Sezonu, başkent sokaklarında katılımcıların kostümlerle yer aldığı "Korku Hafta Sonu" etkinliklerine sahne oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise kutlamalar, Dubai merkezli alışveriş merkezleri, temalı parklar ve uluslararası nüfusun yoğun olduğu bölgelerde geniş çaplı ticari kampanyalarla gerçekleşiyor.
Ürdün gibi ülkelerde ise Cadılar Bayramı teması; çoğunlukla büyükşehirlerdeki eğlence mekanları, oteller ve özel eğitim kurumlarının düzenlediği bağımsız etkinliklerle sınırlı kalıyor.