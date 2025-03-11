Dün akşam saatlerinde Suriye'deki geçici yönetim, YPG/SDG'nin ordu ve devlet kurumlarıyla entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada 8 maddelik anlaşma metni de kamuoyuyla paylaşıldı.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, YPG Sözcüsü Ferhad Şami'nin anlaşmanın kritik hükümlerini yalanladığını söylediği paylaşımda, "Belli ki köprünün altından çok sular akacak" dedi.

Tayyar paylaşımında şunları kaydetti:

"DOĞRUYSA PKK FESİH KARARI ALSA BİLE 'SDG' BÜNYESİNDE YENİ DOĞUM YAPMIŞ OLACAK"

"YPG Sözcüsü Ferhad Şami, kamuoyunda dolaşıma sokulan 8 maddelik anlaşma metninin kritik hükümlerini yalanladı.

Al Mayadeen’e konuşmuş:

‘Hiçbir hükümet gücü, sınır kapıları hariç SDG’nin kontrolündeki bölgelere girmeyecek.’

‘Petrol, hapishaneler ve IŞID karşıtı operasyonların yönetiminde herhangi bir değişiklik olmayacak.’

Yani.

YPG’nin askeri ve idari sınırları, enerji kaynakları korunacak, sadece sembolik olarak sınır kapılarına Suriye bayrağı çekilecek!

Bir yerde ‘otonom’ yapı.

Doğruysa, zaten Kandil’den Suriye’nin kuzeydoğusuna taşınmış PKK, fesih kararı alsa bile ‘SDG’ bünyesinde yeni doğum yapmış olacak.

Bir nevi terör reenkarnasyonu.

"ZİHİNLERDEKİ BULANIKLIĞIN GİDERİLMESİ ÇOK ZOR"

Oysa, umutlandığımız 8 maddelik metinde, tüm sivil ve askeri kurumlar ile petrol ve gaz sahalarının da merkezi hükümete bağlanacağı belirtiliyordu.

Belli ki köprünün altından çok sular akacak.

Anlaşmanın orijinal metni yayınlanmadan ve sahadaki uygulamalarla teyit edilmeden zihinlerdeki bulanıklığın giderilmesi çok zor.

Hatırlatmış olalım."

YPG Sözcüsü Ferhad Şami, kamuoyunda dolaşıma sokulan 8 maddelik anlaşma metninin kritik hükümlerini yalanladı.



Al Mayadeen’e konuşmuş:



‘Hiçbir hükümet gücü, sınır kapıları hariç SDG’nin kontrolündeki bölgelere girmeyecek.’



‘Petrol, hapishaneler ve IŞID karşıtı operasyonların… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 11, 2025

TARAFLARIN ŞARTLARI NE?

Yeni Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDg) arasında, ABD arabuluculuğunda yapılan anlaşmadan, tarafların karşılıklı taleplerinin bulunduğu belge yayımlandı.

Belgeye göre SDg, yeni Suriye hükümetinin kuzey ve doğu Suriye'deki özerk yönetimi resmen tanımasını talep ediyor. Ayrıca, Türkiye destekli Milli Suriye Ordusu’nun Fırat’ın doğusundaki bölgelere yönelik saldırılarının durdurulmasını, Kürt mültecilerin Afrin, Tel Abyad ve Ras el-Ayn gibi bölgelere dönüşüne yardım edilmesini ve Mart 2025’ten sonra kurulacak yeni hükümete katılım hakkı verilmesini istiyor.

Bunun yanında SDG, Kürtçe'nin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi ve Kürtlerin kültürel haklarının yeni Suriye anayasasına dahil edilmesi konusunda da garanti talep ediyor.

Suriye hükümeti ise SDG’den, Şam'daki hükümeti tanımasını ve özerk yönetimin Suriye devletine bağlı bir yapı olarak kabul edilmesini istiyor. Ayrıca, SDG'nin yabancı unsurları Suriye’den çıkarmasını ve Türkiye ile ilişkilerini kesmesini talep ediyor.

HTŞ, Deyrizor, Rakka ve Tabka gibi Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerin SDG kontrolünden çıkarılmasını, Suriye hükümetine doğu bölgesindeki petrol ve tarım kaynaklarının yüzde 50’sinin verilmesini şart koşuyor.

Örgüt, SDG'nin elindeki tüm tutukluların serbest bırakılmasını ve özellikle İŞİD'le bağlantılı yabancı mahkumların Şam yönetimine teslim edilmesini de görüşmelere dahil etti.

Anlaşma taslağına göre, HTŞ’nin talepleri arasında Suriye bayrağının Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi bölgelerinde dalgalandırılması ve sınır kapılarının kısmen Şam yönetiminin denetimine bırakılması da yer alıyor.

Ayrıca, SDG’nin askeri güçlerinin yeni Suriye ordusuna idari olarak bağlanması için bir mekanizma oluşturulması planlanıyor. Taraflar, anlaşmaya varılması durumunda Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi için ortak adımlar atılmasını da değerlendiriyor.