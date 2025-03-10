Suriye’nin yeni yönetimi HTŞ gruplarının Alevilere yönelik katliamlarına karşı vatandaşlar sokağa çıktı. Çeşitli şehirlerde bir araya gelen vatandaşlar cihatçı HTŞ'nin Suriye'deki katliamların sorumlusu olduğunu ifade etti.

"KATİLLER DEVLET YÖNETEMEZLER"

Suriye’de yaşanan Alevi katliamlarına tepki gösteren Eskişehir Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Battal Sülük, “Bu katiller asla devlet yönetemezler. Ne zaman Birleşmiş Milletler bu zalimlere dur diyebilecek? Bu zulmün bir an önce durdurulması konusunda hükümet yetkililerimizi göreve davet ediyoruz” dedi.

Eskişehir Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Battal Sülük, Suriye’nin yeni yönetimi HTŞ gruplarının Alevilere yönelik katliamlarına tepki gösterdi. Cemevi önünde yapılan basın açıklamasına, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de katıldı.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve 15 milletvekilin Hatay’da sınır noktasında olduğunu söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, olayları başından itibaren çok dikkatli, çok titiz bir şekilde izlediklerini, Genel Başkan Özgür Özel'in, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştüğünü hatırlatarak, hükümetin bu konuda mutlak suretle tutum almasını istediklerini söyledi.

"SİSTEMATİK KATLİAM SÜRÜYOR"

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleşen saldırılar protesto edildi. Malatya Emeksiz Caddesi üst kavşağında bir araya gelen platform üyelerine, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi.

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleşen saldırıları protesto etti. Protestoda, "Suriye’de, 8 Aralık 2024’te gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, Alevilere ve diğer etnik gruplara yönelik sistematik ve bilinçli bir katliam sürüyor" denildi.

"KATLİAMA İŞ BİRLİKÇİLİK EDİLMESİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri bugün eylem yaptı. Kadıköy İskelesi önünde yapılan eylemde, “HTŞ Suriye’de Alevileri katlediyor. Seyretme, geçit verme” yazılı pankart açılarak “Suriye’de katliama hayır”, “Suriye halkları yalnız değildir”, “Katillerden hesabı halklar soracak” ve “Katil HTŞ, iş birlikçi AKP” sloganları atıldı.

Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Kutay Soybil, şunları söyledi:

“Emperyalist ve siyonistler, Ortadoğu’da hüküm sürmek için 37 ülkeden ihraç ettikleri cihatçı çetelerle Suriye’de çatışmaların mezhepçilik gibi gösterilmesine tabii ki ses etmiyor. Suriye’nin en az 29 farklı yerinde yüzlerce Alevi’nin katledildiği bu saldırılar, HTŞ’lilerin cihad çağrılarıyla ve kurşunlarıyla, IŞİD’den kalma yöntem olan videolarla halka korku salmaya çalışmakla Şam’da toplanan katliama ses çıkartanları silah zoruyla dağıtarak sürerken ülkemizde de bu katliamın iş birlikçiliği tam gaz devam etmektedir. Yeni Şafak yazarı müsvedde karakter İsmail Kılıçarslan, bu katliamı sevinç içinde duyurmuş katledilen Aleviler için ‘Telef edilip gebertildiler’ ifadesini kullanmıştır. Şişli Kaymakamlığı, Alevi örgütlerinin Suriye Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakarak gerçekleştireceği basın açıklamasını ‘marjinal grupların toplumun huzurunu bozmak istemesi’ olarak hedef göstermiş, ilçede eylemleri 3 gün boyunca yasaklamıştır. Geçtiğimiz ay Katil çeteci Colani, Saray’da misafir edilmiştir. HTŞ’nin katliamları bu ülkenin yönetenleri tarafından ‘dış güçlerin provokasyonu’ olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır.

“Katliama iş birlikçilik edilmesine sessiz kalmayacağız”

Buradan tekrarlıyoruz. Suriye’de dış güçlerin maşaları, ABD’nin, NATO’nun ‘yeşil kuşak’ projesinden beri yetiştirdiği, kılıktan kılığa soktuğu cihatçı çetelerdir. Çetelerin varlıkları provokasyondur. Yani bir tarafta NATO, ABD, AB, tetikçi bölge devletleri ve onların beslemesi katil çeteler bir tarafta yok sayılan, katledilen, sömürgeleştirilen Ortadoğu halkları bulunmaktadır. Biz İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak Suriye’de Alevi halkının katledilmesine de bu katliama iş birlikçilik edilmesine de sessiz kalmayacağız. Halkların üzerine katliam yağdıranlardan hesap soracağız. Yanı başımızda halkların emperyalistler ve iş birlikçileri eliyle katliamına sessiz kalarak bu katliamları durduramayız. Korku, duyarsızlık ve şovenizmle bezeli sessizliği örgütlemelerine izin vermeyeceğiz. Bugün burada çıkardığımız her ses, Suriye’de ve bilcümle dünyanın dört bir yanında kurtarılan bir insan canı demektir. Bu sesi hep beraber yükselteceğiz. Tüm katliam tehditlerine, aşağılanmaya, yok sayılmaya karşı yan yana geleceğiz. Bölge halklarının birlikte mücadelesi bölgemizde kardeşliği sağlayacak tek yoldur. Susma haykır, katliama hayır.”