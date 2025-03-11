TBMM Genel Kurulu'nda CHP-İYİ Parti, Yeni Yol ve DEM Parti gruplarının 'Suriye'deki iç çatışmaların araştırılması' amacıyla verdikleri öneriler AKP- MHP oylarıyla reddedildi.

"İNSANLIĞA YAPILMIŞ BİR ZULÜM OLARAK GÖRÜYORUZ"

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, "Mesele bir yandan insanlık suçuyken bir yandan da Türkiye'nin milli güvenliğini çok yakından ilgilendirmektedir. Bazı kesimlerin 'rejim artıklarının Suriye güvenlik güçlerine saldırmasıyla başlayan olaylar' dediğini görüyoruz. Adeta Suriye güvenlik güçlerini temize çıkaran bir üsluptur. Türkiye'de de 40 yıldır PKK terörüyle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zaman askerine saldırıldığında halkı katletmiştir? Böyle bir devlet olabilir mi? Peki Suriye'yi yönetenler neyin kalıntısı? Bunlar da kafa kesen, kol kesen IŞİD'in, El Kaide'nin artığı değil mi? Olaylara bu açıdan bakmamız gerekiyor. Bu yaşananlar buradaki vatandaşlarımızın akrabalarının acılarıdır" diye konuştu.

"BİR ZULÜM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Suriye'deki vatandaşlar bizim dünde birleştiğimiz, bugün aynı acı ve kederde buluştuğumuz belki yarınları da beraber inşa edeceğimiz akraba topluluklarımızdır. Biz Suriye'de mezhebi olarak ayrı tutarsak emin olun bu bölgede yarınları inşa etmemiz oldukça güç olur. Bütün Dünya'da kendi halkına yaptığı zulümle bilinen Baas rejiminin çöküşü Suriye halkı için olumlu beklentileri de beraberinde getirmiştir. Ancak bir yandan PYD- YPG kanadından yapılan açıklamalar diğer yandan İsrail'in söylem ve eylemleri konuya ittihatlı yaklaşmamız gerektiğini ortaya koymuştur. Fakat son günlerdeki gelişmeler bizim asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler inanç olarak bir kişiye yapılan zulmü bütün insanlığa yapılmış bir zulüm olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALEVİLER VE HRİSTİYANLAR İÇİN BÜYÜK BİR KORKUYA YOL AÇMIŞTIR"

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, "Alevilere yönelik keyfi tutuklamalarla, cinayetlerle intikamcı bir yaklaşım vardır. Esad rejiminin devrilmesi bazı kesimler tarafından sevinçle karşılanırken özellikle Aleviler ve Hristiyanlar için büyük bir korkuya yol açmıştır. Bu kaygıların yersiz olmadığı bugün açıkça görülüyor. Esad'ın Alevi inancına mensup olması HTŞ ve diğer radikal gruplar tarafından propoganda malzemesi haline getirilerek Suriye'deki Aleviler hedef haline getirildi. Esad Alevi ise de yönetim hiçbir zaman Alevi olmadı. Ama yönetimin yaptığı zulüm yoksul Alevi halkına mal edildi, bügün de o yapılıyor" diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "HTŞ neden katliam yapıyorsunuz diye değil, katliam yaparken neden video çekiyorsunuz diye kızıyor. Onlara 'operasyon sonrası telefonlarınızı teslim edeceksiniz' diye talimat gönderiyor. Bu insanlara 'Esad artığı' diyemezsiniz. Bu bebekler, sivil yaşlı kadınlar, köylüler mi Esad artığı? Bakmaya cesaret edemediğimiz korkunç videolar var. Bu insanlar Esad artığı değil ama bu katliamı yapanlar insanlığın ve IŞİD'in artıklarıdır. Hükümetin insanlığın ve tarihin utandığı bu katliamlara destekler nitelikte tavrı gerçekten utanç vericidir" dedi.

"SİVİL İNSANLARIN KATLEDİLMESİNİ HAKLI ÇIKARIR MI?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, şunları söyledi:

*Bazı anlar var insanlar söyledikleri ve söylemedikleriyle tarihe geçerler. Bir Alevi katliamına bütün Dünya'yla beraber tanıklık ediyoruz. 10 bine yakın Alevinin öldüğü, 6 bine yakın Alevinin ise Lübnan'a sığındığını görüyoruz.

*Elektrik ve internet olmaması nedeniyle gerçek bilançonun bilinmediğine dair çokça veri var. Tutun ki provokasyon tutun ki dış güçlerin müdahalesi... Bütün bunlar sivil insanların katledilmesini haklı çıkarır mı? En fazla siz Colani ile oturup kalkıyordunuz arayıp demediniz mi 'bu katliama neden yol veriyorsun' diye.

*Türkiye katliamı inkar etti, terör olayı dedi ardından Suriye geçici yönetiminin Cumhurbaşkanı 'evet bu katliamı biz de tasvip etmiyoruz' dedi. Siz Suriye yönetimi adına katliamı aklamaya çalışırken Suriye yönetimi kabul etti.

*Biz ne zaman bu ülkede korkmadan, kapımıza beş tane kilit vurmadan, bir mahalleye taşındığımızda Alevi olduğumuzu gizleme ihtiyacı duymadan yaşayacağız? Siz, sizden olmayanların yaşam hakkı için ne zaman elinizi masaya vuracaksınız? İllaki Müslümanlık paydasında kardeş mi olmamız lazım?

"DAHA İLK SINAVINDA BAŞARISIZLIK SİNYALLERİ VERİYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ise, "Suriye'de son günlerde insanlık tarihine yeni bir utanç sayfası olarak geçecek olayla yaşanıyor. Uluslararası gözlemcilerin tespitlerine göre ilk 4 günde can kaybı bin 68 ve bu rakam daha da artarak devam ediyor. Olayın temelinde bir provokasyon olduğu açık fakat bunun kaynağını tartışmak için artık çok geç. Şu an ilk kurşunu kimin attığı değil silahsız masum sivillerin yalnızca mezheplerinden dolayı yaşam haklarının ellerinden alınmasını konuşuyoruz. İktidarınız El Şara'ya sınırsız bir güven duyuyor. El Şara, Suriye'ye Dünya'nın dört bir tarafından gelmiş radikal cihatçıların komutanı olarak Şam'a girmişti. Bugün geçici cumhurbaşkanı daha ilk sınavında başarısızlık sinyalleri veriyor" dedi.