Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de artan şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres’in "Suriye’de akan kanın derhal durdurulması ve ihlallerin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini" vurguladığını belirtti. BM yetkilileri, ülkedeki toplulukların endişelerinin anlamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

BM, yargısız infaz vakalarındaki artış ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir çalışanın ölümü nedeniyle endişeli.

UNRWA Genel Komiseri, geçtiğimiz hafta Humus ile Lazkiye arasındaki çatışmalar sırasında ajans çalışanlarından birinin evine dönerken çapraz ateş altında kaldığını açıkladı.

Suriye yetkilileri, Lazkiye yakınlarındaki Alevi nüfusun yaşadığı bölgede Esad yanlılarına yönelik bir saldırının bastırıldığını duyurdu. Çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

Geçici hükümetin lideri Ahmed el-Şaraa, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik tüm insan hakları ihlallerinin bağımsız bir şekilde soruşturulacağını duyurdu.

Şaraa'nın açıklamaları, Aralık ayında geçici yönetimin iktidarı ele almasından bu yana yaşanan en büyük çatışmaların ardından geldi.

'DURUM TEHLİKELİ'

BM Güvenlik Konseyi, ABD ve Rusya’nın talebiyle toplanarak durumu kapalı oturumda görüştü. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, konsey üyelerine yaptığı video sunumda, Esad yanlıları ile geçici yönetim arasında haftalardır süren gerilimin son günlerde organize bir saldırıya dönüştüğünü belirtti.

Pedersen, savaşçıların askeri tesisleri ve hastaneler gibi kamu binalarını hedef aldığını ve çatışmaların yayılma riski taşıdığını söyledi.

Durumun tehlikeli olduğunu belirten Pedersen, Suriye’nin tamamen çökmesini önlemek için gerçek bir siyasi geçiş sürecine uluslararası destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, toplantının ardından konseyin durumu ciddi gördüğünü ve resmi bir başkanlık açıklaması yapmayı değerlendirdiğini açıkladı.

BM insani yardım yetkilileri, binlerce Suriyelinin kıyı bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini ve çoğunun Lübnan’a geçtiğini belirtti. Altı hastanenin zarar gördüğü ve tıbbi malzeme sıkıntısının arttığı rapor edildi.

Suriye, Arap Baharı sırasında başlayan iç savaştan bu yana ağır yıkıma uğradı. BM Kalkınma Programı, geçen ay yayımladığı raporda ülkenin toparlanmasının en az on yıl süreceğini ve savaşın Suriye ekonomisine 800 milyar dolardan fazla zarar verdiğini öngördü.