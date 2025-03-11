Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’da yer alan haberde, Suriye Sahili Olaylarını Araştırma ve Gerçekleri Bulma Bağımsız Ulusal Komisyonu'nun yaşanan katliamlara ve şiddet olaylarına ilişkin açıklaması yer aldı. Açıklamada, "Hiç kimsenin kanunun üstünde olmadığı ve bu olaylara karışan herkesin hak ettiği cezayı almak üzere yargıya sevk edileceği" belirtildi.

Komite sözcüsü Yaser el-Ferhan, Suriye Enformasyon Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, "6 Mart’ta Suriye kıyılarında yaşanan acı olaylar ve sonrasında Genel Güvenlik mensuplarına yönelik çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonucunda Suriye halkı şoke olmuş, Suriye trajedisinin 14 yıldır ne kadar derinlere gömüldüğü ortaya çıkmıştır" dedi. Ferhan, Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın işlenen olayların araştırılması için bağımsız ulusal bir komisyon kurulmasına karar verdiğine değinerek, "Komisyon, hepsi dokümantasyon ve adalet konularında uzman beş hakim, bir ceza güvenlik tugayı komutanı ve bir insan hakları avukatından oluşuyor" dedi.

"YARGIYA SEVK EDİLECEK"

Ferhan, ayrıca şunları söyledi:

*Komisyonun görevi, bu olayların ortaya çıkmasına yol açan sebepleri, durumları ve koşulları ortaya çıkarmaktır. Sivillere yönelik ihlalleri soruşturmak ve failleri tespit etmek, kamu kurumlarına, güvenlik güçlerine ve orduya yönelik saldırıların araştırılması ve sorumluların tespit edilmesi için komisyon görevlendirildi.

*Suç ve ihlalleri işledikleri sabit olanlar, yargıya sevk edilecek. Komisyon, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kendisiyle yaptığı toplantıyla çalışmalarına başladı. Toplantıda, gerçeğin ortaya çıkarılmasında üstlendikleri rolün önemi vurgulanırken, devletin sorumluların hesap vermesi ve mağdurlara adalet sağlanması yönündeki kararlılığı kaydedildi.

*Bu bağlamda Komite, hakları uğruna en büyük fedakarlıkları yapan, gerçeği ortaya çıkarmak, onur ve özgürlüğe kavuşmak için eşsiz bir kararlılıkla çalışan Suriye halkının bu çilenin üstesinden gelebilecek güçte olduğunu teyit etmektedir.

*Ayrıca yeni Suriye’nin adaleti ve hukukun üstünlüğünü tesis etme, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini koruma, yargısız intikamı önleme ve cezasızlığın olmamasını sağlama konusunda kararlı olduğunu vurgulamaktadır. Komisyon, bağımsızlığını, tarafsızlık standartlarına olan bağlılığını, mevcut kanıt ve raporları ve olaylarla ilgili diğer kaynak materyallerini teyit eder.

*Ayrıca, tanıkların ve soruşturmaya yardımcı olabilecek herkesin görüşüleceği, ziyaret edilecek yerlerin belirleneceği ve komiteyle iletişim mekanizmalarının geliştirileceği bir programın geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanıyor; bu mekanizmalar yakında duyurulacak.

SORUŞTURMA 30 GÜNDE TAMAMLANACAK

*Hiç kimse kanunun üstünde değildir ve ihlallere karışan herkes komitenin yargı yetkisi dahilindedir. Bulgularımızı başkana ve yargıya sunacağız, onlar da ya mahkum edecek ya da beraat ettirecek.

*Soruşturmayı 30 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz ve uluslararası iş birliğine açığız, ancak ulusal imkânları kullanmayı tercih ediyoruz. Soruşturmalarımızın sonuçlarını ifşa etmeyeceğiz ve tanıkların mahremiyetini korumaya kararlıyız ve bu sonuçları yargıya ve yetkili mahkemelere sunacağız.

*Komisyonun tüm üyeleri, ihlallere karışanların cezalandırılması için gerçeği ortaya çıkarma konusunda sorumluluk hissediyor. Potansiyel tanıkların listelerini hazırlıyoruz ve tanık koruma programı kapsamında ifade vermeyi talep eden her tanığa koruma sağlayacağız.