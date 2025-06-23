Şam’ın Duveyla mahallesindeki Mar Elias Kilisesi’nde Pazar günü düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 25’e yükseldi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, 52 kişinin de yaralandığını duyurdu. Beşar Esad'ın düşmesinden sonra ilk kez, bir kiliseye saldırı gerçekleşti.

Sağlık ve güvenlik yetkilileri, saldırganın Pazar günü öğleden sonra Mar Elias Kilisesi’ne girerek önce ateş açtığını, ardından üzerindeki patlayıcı yeleği infilak ettirdiğini aktardı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırganın IŞİD üyesi olduğunu belirtti. Güvenlik kaynaklarından biri, saldırının iki kişi tarafından planlandığını ve faillerden birinin kendini patlattığını söyledi.

VAHŞET SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Olay esnasında Pazar ayini için kilisede bulunan halk ise dehşeti kameralırıyla kayddetti. Onlarca kişinin parçalanmış cesedi, kilisenin oturaklarıyla karıştı. İnsanlar, yakınlarına yardım etmek için seferber oldu.

Birçok kişi, kendi imkanlarıyla sevdiklerini hastaneye yetiştirdi. Hastenede ilk müdahaleler yapılırken küçük bir kızın suratındaki ifade ise vahşi saldırının bir özeti oldu.

Kilisenin duvarına ise kazınan yazı, gelecek saldırıların habercisi oldu. Kilisenin duvarına, 'sıra size geliyor' yazısı iliştirildi.

Bombalanan Aziz Elias kilisesinin rahibi Peder Malatius, "Bu saldırıdan dolayı şaşırmadım. Bu saldırı, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin 'bireysel hatalarına' göz yummanın doğal sonucu' dedi.

SALDIRIYI KİM DÜZENLEDİ?

IŞİD, Esad’ın devrilmesinden bu yana kiliselere yönelik birçok saldırı girişiminde bulunmuştu, ancak bu saldırı ilk kez başarıya ulaştı.

Sosyal medyada İŞİD'e ait olduğu öner sürülen bir bildiri yayımlandı. IŞİD'in bildirisinde yeni saldırılar için hedef belirlenen kiliselerin isimleri belirtildi ve "Ahmet el Şaraa'nın sıradaki hedef olduğu" söylendi.

Suriye'deki azınlıkları temsil eden Levantine Nation Telegram grubundan Malfono, bildiride bazı eksikliklere dikkat çekti.

Bu bildiri İŞİD'in resmi kaynaklarında paylaşılmadığı gibi , bildirinin yazısında ve arka planın ise önceki İŞID bildirileriyle uyum sağlamadığı belirtildi.

Malfono, Suriye hükümetinin 'IŞİD'i suçlasa da halen resmi bir IŞİD açıklaması yapılmadığını' da ekledi.

Bunun yanında, "Bu arada yerel halk, saldırıda HTS'nin suç ortaklığı veya sorumluluğu olduğunu söylüyor" dedi.

SURİYE HÜKÜMETİ İŞİD'İ SUÇLADI

Suriye Geçici yönetimi, olay hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırının İŞİD tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının "ülkenin milli birliğini bozmak ülkededki istikrara zarar vermek için nafile bir çaba" olduğu ifade edildi.

Saldırı, "Suriye yönetimi ve devletinin başarılarına verilmiş terörist bir tepkidir" açıklaması yapıldı.

Açıklamanın devamında, "bu sadece bir mezhebe değil, tüm Suriye kimliğine yapılmış bir saldırıdır. Bu vahşi saldırı sadece Suriyelilerin birliğini ve azmini arttıracaktır" denildi.

Suriye’nin yeni Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa, Ocak ayında geçici yönetimi devraldıktan sonra azınlıkları koruma sözü vermişti.