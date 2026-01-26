ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’deki cezaevlerinde tutulan binlerce DEAŞ militanının Irak’a nakli için dev bir operasyon başlattığını duyurdu.

Ateşkesin uzatılma gerekçesi olarak bizzat bu tahliye süreci gösterilirken, Haseke’deki Şeddadi Hava Üssü kargo uçakları ve helikopterlerin merkez üssü haline geldi.

ŞEDDADİ ÜSSÜ'NDE HAVA TRAFİĞİ

Suriye ordusunun operasyonlarıyla kontrol altına aldığı bölgeler içinde yer alan ancak ABD koalisyon güçlerinin kullanımında kalmaya devam eden Şeddadi beldesindeki askeri üste yoğun bir trafik gözlemleniyor. Bölgedeki hareketliliğe dair öne çıkan detaylar şunlar:

Kargo Uçakları ve Helikopterler: ABD’ye ait ağır nakliye uçaklarının üsse inerek yükleme yaptığı, askeri helikopterlerin ise operasyonel güvenlik için sürekli havada olduğu bildirildi.

Zeplinle Gözetleme: Askeri üssün çevresindeki güvenliği sağlamak ve olası sızmaları önlemek amacıyla havada bir gözetleme zeplini konuşlandırıldı.

7 BİN IŞİD'Lİ NAKLEDİLİYOR

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, nakil operasyonunun başarılı bir şekilde başladığı teyit edildi. Açıklamada şu verilere yer verildi:

"Nakil misyonu, ABD güçlerinin Haseke'deki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere nakletmesiyle başladı. Toplamda yaklaşık 7 bin DEAŞ'lının Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere nakledilmesi planlanıyor."

Suriye Savunma Bakanlığı, 24 Ocak itibarıyla sona eren ateşkesi 15 gün daha uzattığını duyurmuştu. Bakanlık, bu kararın arkasındaki temel nedenin, YPG kontrolündeki hapishanelerde bulunan DEAŞ militanlarının ABD tarafından Irak’a taşınma süreci olduğunu belirtti. Şam yönetimi, bu transferin bölgedeki güvenlik risklerini minimize etmek adına yapıldığını vurguluyor.