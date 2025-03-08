Suriye güvenlik güçleri, devrik lider Beşar Esad’a sadık kalan ve kendilerini "Sahil Kalkanı Tugayı" olarak tanıtan milislerle son üç gündür şiddetli çatışmalara girdi. Bölgeden gelen bilgilere göre 180’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Alevi azınlığın yaşadığı bölgelerde şiddetin tırmandığını bildirdi. Tartus ve Lazkiye etrafında yoğunlaşan çatışmalarda birçok sivilin de öldüğü aktarıldı.

El Muhtariye kasabasında, silahlı gruplar tarafından en az iki düzine kişinin öldürüldüğünü belirten gözlemciler, olayların geniş çaplı bir krize dönüştüğünü belirtti. Alevi olduğu belirtilen başka birçok kişinin öldürüldüğü ve ağır zulme uğradığı görüntüler de paylaşıldı.

El Muhtariye’den gelen görüntülerde, kasaba merkezinde yol kenarında yatan en az 20 kişinin cesedi görüldü. Bazıları kanlar içinde ve birbirine yakın pozisyonda yatıyordu.

Reuters, videodaki yerin doğru olduğunu ancak görüntülerin ne zaman ve kim tarafından çekildiğini doğrulayamadığını duyurdu. İsmini açıklamayan Alevi aktivistler, saldırıların sorumluluğunu Suriye hükümeti yetkililerine bağlı silahlı güçlere yükledi.

Suriye Geçici Hükümeti, endişe verici bazı görüntülerin sosyal medyada yayıldığını ve suçluların cezalandırılacağını açıkladı. Halkı birliğe çağırırken, Esad rejimine sağdık milisleri de "son hatalarını yapmadan önce" silah bırakmaya çağırdı.

Suriye yetkilileri, çatışmaların Esad’a bağlı güçlerin Perşembe günü kendi birliklerine yönelik bir saldırı düzenlemesiyle başladığını bildirdi.

ALEVİ HALK RUS ÜSSÜNE KAÇTI

Esad yönetiminin en büyük destekçilerinden biri olan Rusya, ülkedeki tüm siyasi figürleri akan kanı durdurmaya çağırdı. Şiddet olayları esnasında Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim havaüssünün önünde toplanan Aleviler, Rusya'dan kendilerine koruma sağlamasını istedi.

Üssün Rus askeri idaresi, üssün önünde toplanan Alevileri bir süre beklettikten sonra üssün içine aldı. Yüzden fazla Alevi, Rus üssüne sığındı.

Bu esnada Geçici Devlet Başkanı Ahmed El Şaraa, ülkenin istikrarını sağlamaya çalışırken, ABD yaptırımlarının kaldırılması için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Ancak hükümeti, özellikle İsrail’in asker konuşlandırmasına karşı çıktığı güneybatı bölgesinde ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. Ülkenin kuzeydoğusu ise ABD destekli SDG güçlerin kontrolünde kalmaya devam ediyor.

Şiddet olayları Suriye’nin başkenti Şam’da ve diğer büyük şehirlerde halkın sokağa dökülmesine yol açtı. Hükümetin müttefikleri Suudi Arabistan ve Türkiye, geçici yönetimi desteklediklerini açıklarken, Birleşmiş Milletler Suriye elçisi çatışmalardan ve sivillerin ölmesinden endişe duyduğunu belirtti.

İran ise “güvensizlik ortamı, şiddet ve masum sivillerin zarar görmesini” kınadığını açıkladı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Suriye devlet haber ajansı SANA ise hükümet güçlerine yönelik saldırıların ardından kıyı bölgesine yayılan “bireysel güvenlik ihlallerinin” yaşandığını ve bu ihlalleri durdurmak için çalıştıklarını bildirdi.

Perşembe günü şiddetin artmasının ardından, yetkililer Cebele bölgesi ve çevresinde kontrol noktalarını hedef alan Esad yanlısı milislerin güvenlik devriyelerine saldırdığını açıkladı.

Ülkenin yeni yönetimine yakın bir medya sorumlusu olan Musa el Ömer, Suriye’nin yeni oluşturulan güvenlik güçlerine bağlı on binlerce savaşçının sahile konuşlandırıldığını söyledi.

Ömer, “Bu operasyon, Suriye’nin güneyinde ya da doğusunda bulunan herkese devletin barışçıl çözümler ararken bile her an askeri müdahale seçeneğini kullanabileceğini gösteren bir mesajdır” dedi.

SANA, Cuma günü Tartus ve Lazkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Güvenlik güçleri her iki şehirde de arama-tarama operasyonları düzenledi.

Alevi toplumu, Esad’ın devrilmesinden bu yana özellikle Humus ve Lazkiye kırsalında saldırılara maruz kaldıklarını öne sürüyor. Şaraa, Suriye’de kapsayıcı bir yönetim sözü vermiş olsa da, üst düzey Alevi liderlerle doğrudan bir görüşme gerçekleştirmedi.

Alevi İslam Konseyi, yaşanan şiddet olayları nedeniyle hükümeti suçladı ve bölgenin Birleşmiş Milletler koruması altına alınması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Suriye’de “yasadışı grupların işlediği suçları” kınarken, Türkiye ise Lazkiye çevresindeki çatışmaların ülkenin birlik ve beraberlik içinde ilerlemesine zarar verebileceği uyarısında bulundu.