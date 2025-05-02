Fransız taşımacılık devi CMA CGM, Suriye’nin Lazkiye Limanı'nın yeniden inşası ve modernizasyonu için Suriye hükümeti ile 30 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma Şam’daki Halk Sarayı’nda yapıldı. Törene Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile birlikte hükümet yetkilileri ve şirket yöneticileri katıldı. CMA CGM, 2009 yılından bu yana Lazkiye’de faaliyet gösteriyor.

Anlaşma kapsamında limana yeni bir rıhtım inşa edilecek. Toplam yatırım 230 milyon euroyu bulacak.

YENİ RIHTIMIN YÜZDE 60'I SURİYE'NİN

Yeni rıhtımın uzunluğu 1,5 kilometre, derinliği ise 17 metre olacak. Gelir paylaşımı ise yüzde 60 hükümete, yüzde 40 CMA CGM’ye ait olacak.

Bu yatırımın Suriye'nin dış ticaret kapasitesini artırması ve Akdeniz’deki lojistik ağlara entegre olmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, bu tür yatırımlar için uluslararası alanda kabul gören sürenin 30 yıl olduğunu belirtti.

Anlaşmanın ilk yılında 30 milyon euroluk bir yatırım yapılacak. Bu kaynak altyapının yenilenmesi, ekipmanların bakım ve onarımı ile yeni yapılar için kullanılacak. Geriye kalan 200 milyon euroluk yatırım ise dört yıl içinde tamamlanacak.

CMA CGM'NİN'DE YILDIRIM HOLDİNG'DE HİSSESİ VAR

CMA CGM, Fransız-Lübnanlı iş insanı Rodolphe Saade ve ailesi tarafından yönetiliyor. Ancak şirketin en büyük hissedarlarından biri Türkiye merkezli Yıldırım Holding.

CMA CGM'nin yüzde 24’lük hissesi, Robert Yüksel Yıldırım’ın başkanlığını yaptığı Yıldırım Holding’e ait.

Yüksel Yıldırım, şirketin yönetim kurulunda da yer alıyor. Aynı zamanda Yılport Samsunspor’un da başkanlığını yürütüyor.