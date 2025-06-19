Suriyeli ve ABD'li bankalar arasında para transferi işlemlerinin yeniden başlaması, 14 yıllık iç savaşın ardından Suriye'nin yeni hükümetinin ülkeyi küresel finans sektörüyle bütünleştirme yönündeki çabasında önemli bir merhale olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklamıştı.
Reuters'e konuşan Hüsriyeh, "İki tane kesin hedefimiz var: ABD'li bankaların Suriye'de temsilcilik açmaları ve Suriyeli ve ABD'li bankalar arasında para transferlerinin yeniden başlaması. Bence ikincisi birkaç hafta içinde gerçekleşebilir" dedi.
Dün yapılan bankalar arası üst düzeydeki toplantıya davetli bankalar arasında JP Morgan, Morgan Stanley ve CitiBank vardı fakat toplantıya tam olarak hangi bankanın katıldığı net değil.