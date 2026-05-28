Kayseri Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda Furkan Ali Eğin, babası Hayrullah Eğin’i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamazken oğul bir işletmenin çatısında yakalandı.

4 KEZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Farklı tarihlerde 4 kez Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtilen Eğin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Furkan Ali Eğin hakkında 'Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'Suç delillerini gizleme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

‘3 YILDIR SURİYE’DEYDİM’

İddianamede ifadesine de yer verilen Eğin, "3 yıldır Suriye’deydim. Hatay’dan otobüs ile Kayseri’ye geldim. Eve gelip babamın odasına girdim. Babam yatağındaydı. Uyuyup uyumadığını hatırlamıyorum. Bıçak ile birkaç kez vurduğumu hatırlıyorum. Sonra evi terk edip Devlet Hastanesi’ne gittim. Ne amacıyla gittiğimi de hatırlamıyorum. Yakınlarda bir binanın çatısına çıktım. Polisler burada beni yakaladılar. Babamın öldüğünü kardeşimden öğrendim. Pişmanım" dedi. Sanık Eğin, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.