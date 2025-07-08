Suriye iç savaşının başlamasıyla ülkemizin kapılarını açtığı Suriye vatandaşları, Esad rejiminin düşmesiyle ülkelerine dönmeye başladı. Ekonomiden, politikaya kadar yeni bir döneme girmeye başlayan Suriye'de, ülkeye giriş için vize ücretleri de güncellendi. Türk vatandaşlarının daha önce vizesiz girebildiği Suriye'de artık girişler ücretli oldu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın 6 Temmuz 2025 tarihli 128 sayılı karara göre yayınladığı vize ücretleri listesinde, Türk vatandaşları, giriş sürelerine göre en az 50 dolar en çok 100 dolar ödeyerek Suriye'ye girebilecek. Yayınlanan listede 5 ülkeye ise vize muafiyeti tanındı.

İŞTE SURİYE'NİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULAYACAĞI VİZE ÜCRETİ

Tek girişli (1 ay): 50$

Çift girişli (3 ay): 75$

Çok girişli (6 ay): 100$

Transit vize: 25$

SURİYE, 5 ÜLKENİN VATANDAŞINA VİZE MUAFİYETİ TANIDI

Sırbistan

Ürdün

Moritanya

Lübnan

Malezya

Türkiye, Suriye'ye iç savaş sırasında ve sonrasında 400 bin dolardan fazla enerji, ekonomik ve askeri yardımlarda bulundu. Türkiye'nin yapıcı Suriye politikalarına karşı, Türk vatandaşlarının vize tabi tutulması sosyal medyada tepkilere neden oldu.