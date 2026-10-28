Suriye haber ajansı SANA’nın Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi kaynaklı haberine göre, büyükelçinin çağrılmasına 26 Ekim’de Dera’da gerçekleştirilen hava saldırıları gerekçe gösterildi. Şam yönetimi, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

HAVA HAREKATI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURMUŞLARDI

Gelişme, Ürdün’de 23 Ekim’de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi’nde düzenlenen cenazeye yönelik silahlı saldırının ardından yaşandı. Söz konusu saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, bu olayın ardından 26 Ekim’de Suriye’nin güneyinde IŞİD’e ait olduğunu belirttiği hedeflere hava harekâtı düzenlediğini duyurmuştu.

‘ÖRGÜTÜN 20 MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ’

Suriye yönetimi, Dera kırsalındaki saldırıları kınayarak sivil kayıplara dikkat çekti ve hava harekâtının ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini savundu. Ürdün ise operasyonlarda IŞİD’e ait mevzilerin hedef alındığını ve örgütün 20 mensubunun öldürüldüğünü ileri sürdü. Amman yönetimi ayrıca saldırılarda yaşanan sivil can kayıplarından üzüntü duyduğunu bildirdi.