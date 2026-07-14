Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çiftlikköy ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu.

PLASTİK ŞİŞEYE GİZLEMİŞLER

Araçta yapılan aramalarda plastik bir şişe içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 500 gram şüpheli madde bulundu. İnceleme için Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı'na gönderilen numunenin, yapılan analizler sonucunda akrep zehri olduğu tespit edildi.

SURİYE'DEN KAÇAK GETİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, akrep zehrinin Suriye uyruklu F.C.A, I.A. ve A.A. tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirildiği ve ülkede satılmak üzere alıcı arandığı belirlendi.

Kozmetik, ilaç ve bilimsel araştırmalarda sınırlı alanlarda kullanılan akrep zehrinin yasa dışı piyasada yüksek fiyatlara alıcı bulabildiği belirtilirken, ele geçirilen yaklaşık 500 gram maddenin değerinin 5 milyon dolar olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.